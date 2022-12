“Colombia puede demostrar que no ha bajado la guardia”, dice vicepresidente sobre lucha antidrogas

General (r) Naranjo calificó como “exótico” el comunicado de Trump que habla de descertificación. Gobierno recordó responsabilidad de los países consumidores.

“A mí lo que me parece un tanto exótico es que un comunicado, viniendo de donde viene, señale que no nos descertifican por el desempeño de las Fuerzas Militares y de Policía. Realmente está desconociendo lo que es hoy un mandato claro”, declaró el vicepresidente.

Por su parte el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, advierte que nadie tiene que amenazar a Colombia porque es la Nación la que ha pagado el más alto costo en la lucha contra las drogas.

“En materia de interdicción, por cada 44 toneladas de cocaína que se incautan en Colombia, en la frontera sur los Estados Unidos decomisan una tonelada”, indicó Villegas en un comunicado.

"Colombia es sin lugar a dudas el país que más ha combatido las drogas y más éxitos ha tenido en este frente. Nadie tiene que amenazarnos para enfrentar este desafío", informó, por su parte, la Presidencia.

La falla de Colombia se debería "al extraordinario crecimiento del cultivo de coca y la producción de cocaína en los últimos tres años, incluyendo el cultivo récord en los últimos 12 meses", según expresó Trump en un memorando de la Casa Blanca que anualmente designa a los países con mayor producción o tránsito de drogas.

Según la ONU, Colombia es el principal cultivador mundial de hoja de coca, materia prima de la cocaína, con 146.000 hectáreas de sembradíos, y también el mayor productor de esa droga, con 866 toneladas en 2016.

Quejas de campesinos

Mientras los gobiernos de Estados Unidos y Colombia se enfrascan en la polémica sobre de quién es la responsabilidad de la lucha contra las drogas, en las zonas donde hay cultivos ilícitos, los campesinos hablan de su drama.

Noticias Caracol le tomó el pulso a la problemática en El Paujil, Caquetá, donde los campesinos aseguran que no tienen otra opción de supervivencia diferente a los cultivos ilícitos.

“Estamos inconformes con el Gobierno porque no nos ha cumplido con el acuerdo que hemos firmado con ellos de la sustitución de cultivos, se encuentran en las zonas de nuestras comunidades erradicando los cultivos y ese es el único sustento de los campesinos”, declara Ever Devia, campesino de la zona.

Las hectáreas cultivadas con coca en Caquetá superan las 9.000 hectáreas. Pese al esfuerzo de las autoridades por acabar con las plantaciones, su cultivo se ha incrementado en algunas zonas.

