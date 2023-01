Colombia rechaza que “dictadura” de Maduro expulsara a eurodiputados

La delegación iba a reunirse con el presidente interino, Juan Guaidó. España y Francia también se pronunciaron contra decisión de Gobierno “puesto en cuestión”.

"Gobierno (de) Colombia rechaza que dictadura haya impedido ingreso a Venezuela de delegación miembros Parlamento Europeo. Muy pronto hermano país tendrá nuevamente democracia y libertad", manifestó en Twitter el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo.

Los eurodiputados Esteban González Pons, portavoz de la delegación española del Partido Popular en el Parlamento Europeo (PE); Esther de Lange, vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE), y Paulo Rangel, vicepresidente del Grupo PPE y tesorero, denunciaron su expulsión de Venezuela nada más llegar al aeropuerto de Caracas.

La delegación europea también la conformaban José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, vicecoordinador de la comisión de Asuntos Exteriores del PE; Gabriel Mato Adrover, vicepresidente de la delegación América Central -ambos miembros de la Asamblea Europarlamentaria Latinoamericana-, y Juan Salafranca, secretario general adjunto del grupo parlamentario PPE.

"Nos están expulsando, primero nos han retenido (...) nos han retirado el pasaporte y sin explicarnos nada los pasaportes siguen retenidos. Nos están conduciendo directamente a un avión que espero sea el que va a Madrid, pero nos están expulsando del país", dijo González Pons.

En contexto: Gobierno de Maduro expulsó de Venezuela a eurodiputados que iban a reunirse con Guaidó El canciller colombiano agregó que Maduro "atropelló (la) democracia y (la) libertad impidiendo ingreso eurodiputados", y señaló que ese acto muestra la necesidad de que "siga creciendo (el) apoyo a Juan Guaidó e itinerario (de) transición y elecciones libres".

González Pons afirmó, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, que la razón para la expulsión de la misión europea "es que (Nicolás) Maduro no quiere que estemos aquí".

El parlamentario hizo hincapié en que le mostraron a las autoridades una invitación que tienen de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, "porque esta no es una visita privada".

"Hemos recibido una invitación formal por parte del presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la AN (Francisco Sucre)", añadió.

Además, González Pons aseveró que "cuando un país cierra las ventanas y cierra las puertas para que no se vea lo que ocurre dentro es que está a punto de pasar de las palabras a los peores hechos".