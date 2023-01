Colombia se abstuvo de firmar rechazo del grupo de Lima a posible intervención militar en Venezuela

La posición tuvo el apoyo de 11 de los 14 países miembros. Canadá y Guyana tampoco se acogieron a la proclamación.

Países del Grupo de Lima rechazaron este sábado cualquier "intervención militar" o "uso de la fuerza en Venezuela", luego de las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que no descartó esa opción.

Once de los 14 países que integran el grupo "expresaron su preocupación y su rechazo a cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar o ejercicio de la violencia, amenaza o uso de la fuerza en Venezuela", según un comunicado divulgado por la cancillería brasileña.

La misiva está refrendada por Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.

De acuerdo con el canciller Carlos Holmes Trujillo, Colombia se negó a firmar la declaración debiado a que "no hubo coincidencia total en los términos de la declaración".

Sin embargo, Trujillo aseguró que el gobierno colombiano rechaza las violencia en todas su formas y espera que Venezuela pueda elegir su propio gobierno en un proceso "transparente y rodeado de garantías".



El viernes, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que no se debe descartar "una intervención militar" en Venezuela para "derrocar" al gobierno de Maduro, al que responsabiliza de provocar una crisis humanitaria y migratoria.

Los once países del Grupo de Lima reafirmaron a su vez su compromiso para "la restauración de la democracia en Venezuela y superar la grave crisis (...) a través de una salida pacífica y negociada" .

Finalmente exhortaron al gobierno de Nicolás Maduro a "poner fin a las violaciones a los derechos humanos, liberar a los presos políticos, respetar la autonomía de los poderes".

Venezuela está sumida en una profunda crisis económica que ha provocado que 2,3 millones de personas salieran desde 2014 del país petrolero, según la ONU.