Colombia se suma a nueve países que han interpuesto sanciones a Odebrecht por corrupción

El Tribunal de Cundinamarca inhabilitó por 10 años a la multinacional para que no pueda contratar con el Estado y la obligó a pagar cuantiosa una indemnización.

La sentencia, de 366 páginas, señala que la empresa constructora Norberto Odebrecht, la firma Odebrecht Latinvest, la concesionaria Ruta del Sol II y la compañía Episol (empresa del grupo Aval), deberán pagar cerca de 800 mil millones de pesos como indemnización al Estado colombiano.

La sanción se impone por actos de corrupción, vulneración de los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna. También, según la decisión, se vulneró la libre competencia.

Pero hay más, también deberán pagar de manera solidaria por estos hechos el ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales, el ex presidente de Corficolombiana José Elías Melo, el ex congresista Otto Bulla y Luis Bueno, directivo de Odebrecht en Colombia.

La decisión del alto tribunal, que se tomó ante una acción popular interpuesta por el procurador general, Fernando Carrillo, impone además una inhabilidad de 10 años a estas firmas y personas sancionadas, para celebrar contratos con el Estado y ejercer cargos públicos.

En el fallo, de igual manera, se ordena mantener embargos, para garantizar el pago, contra las cuentas, bienes y dividendos de los implicados.

El veredicto también ordena a la Superintendencia de Industria y Comercio una investigación por violación de prácticas relacionada con los actos irregulares que dieron lugar a la suscripción de varios otrosíes como el relacionado con la vía Ocaña-Gamarra.

Este fallo, que es de primera instancia, de ser apelado será estudiado por el Consejo de Estado.

La sanción de Odebrecht en Colombia se suma a otras impuestas o acordadas por países donde se fraguó el escándalo de sobornos más grande del mundo, y se convierte en la segunda más alta después de Estados Unidos.

Estas son las sanciones más grandes contra la multinacional brasilera:

Estados unidos: 2.600 millones de dólares en 2016.

Colombia: 260 millones de dólares, que equivalen a 800.156 millones de pesos.

Panamá: 220 millones de dólares.

Suiza: 195 millones de dólares.

República dominicana: 184 millones de dólares.

Perú, Brasil, Argentina, México y Guatemala también han impuesto sanciones o llegado a acuerdos con la multinacional.

