“Colombia sí está preparada”: gremio de hidrocarburos defiende el fracking

Ingenieros de Petróleo respondieron así al contralor general, quien dijo que su implementación no debería darse todavía.

“Esperamos que el Gobierno Nacional actuara conforme al principio de precaución y estableciera como mínimo una moratoria en la aplicación de este tipo de técnicas hasta tanto el país cuente con la capacidad institucional y el conocimiento científico, así como una cartografía geológica de detalle”, había asegurado Edgardo Maya.

En un foro realizado en Valledupar, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo reaccionó en nombre de sus agremiados.

“Es una declaración que consideramos desafortunada. La tranquilidad que le damos al país es que Colombia sí está preparada, que ha venido dando los pasos que se requieren y que en estos recursos tiene una oportunidad de oro para garantizar su autosuficiencia energética”, sostuvo Amat Zuluaga, geólogo e investigador.

La explotación de yacimientos no convencionales está en la agenda pública durante estos días, el Congreso realizará otro foro, al igual que los movimientos antifracking.

