Colombia, sin controles sanitarios en la frontera pese a casos de sarampión importados de Venezuela

Ciudadanos de ambos países reconocen que no les piden carné de vacunación. Entretanto, médicos hacen un llamado a la población más vulnerable.

Secretaría de Salud de Risaralda confirmó el segundo caso importado de sarampión. Se trata de un bebé de 10 meses que llegó con su familia de Venezuela hace 15 días a Santa Rosa Cabal. El menor también presenta problemas de desnutrición.

Autoridades tienen como prioridad evitar que se propague y médicos advierten que la población más vulnerable frente a esta enfermedad son las mujeres en gestación, personas menores de 5 años y mayores de 30.

Tras conocerse el caso, los habitantes de Santa Rosa de Cabal expresaron su preocupación. “Me preocupa nuestros niños”, aseguró Erika Perdomo.

Su pedido es endurecer los controles migratorios.

Y es que en la frontera no están pidiendo carné de vacunación, dicen quienes la transitan todos los días.

El Instituto Nacional de Salud hizo un llamado urgente a aumentar los controles en la frontera para evitar que extranjeros con enfermedades contagiosas ingresen al país.

“Entendemos que es muy compleja la situación en frontera porque no son solo los pasos fronterizos por donde ingresa la gente, sino que son muchos sitios por donde pueden entrar”, aseguró Franklyn Prieto, director de vigilancia de salud pública del INS.

Ante los casos de sarampión, autoridades llevan a cabo una jornada de vacunación. Se han distribuido cerca de 380.000 vacunas triple viral para todos los niños menores de 10 años. Se esperan 700 mil dosis en las próximas semanas, que también beneficiarían a los venezolanos.

Entretanto, Migración Colombia informó que en la frontera con Venezuela se reportó una reducción del 30% en el flujo de ciudadanos del vecino país luego de las medidas anunciadas en febrero por el presidente Santos.

