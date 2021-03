“Colombia tiene jueces imparciales e independientes”: abogado de Uribe tras anuncio de Fiscalía

¿Cómo reciben esta decisión de la Fiscalía?

“Lo que tenemos es un anuncio que ha hecho la Fiscalía que, recordemos, ostenta el monopolio de la investigación penal en Colombia por mandato de la Constitución. Y esta Fiscalía, haciendo su trabajo de manera independiente, autónoma y objetiva, es la que ha llegado a esta conclusión, cuyos fundamentos solo conoceremos el día de la audiencia.

Como defensa, por supuesto que estamos de acuerdo con esta conclusión. Nuestros elementos de prueba, lo que hemos estudiado, lo que conocemos, permite llegar a la misma conclusión.

¿Cómo lo va a argumentar la Fiscalía? Eso lo ignoramos porque solo se sabrá el día de la audiencia.

Y a diferencia de quien me antecedió en el uso de la palabra (Iván Cepeda), pues carezco del don de la clarividencia, no tengo una bola de cristal que me permita saber qué va a decir el fiscal y cómo lo va a decir, y qué pruebas hizo para hacer los anuncios irresponsables, calumniosos, acerca de que está prevaricando simplemente porque no está de acuerdo con él.

Publicidad



Lo que pasa con este senador (Iván Cepeda ) es que él está acostumbrado a manipular a la justicia. Como hacen todos los estalinistas que someten el aparato de justicia a su antojo y el que no está ahí lo señalan y lo exponen públicamente.

Pero eso aquí no va a prosperar, pueden estar seguros. Afortunadamente, Colombia tiene una democracia sólida, vigorosa, instituciones fuertes, jueces independientes, imparciales y ante ellos en un ambiente transparente, en una audiencia pública, prevalecerá la verdad como hasta ahora estamos avanzando hacia ella".

En esa audiencia, ¿ustedes van a llevar nuevos elementos para reforzar la decisión de preclusión?

"Hasta ahora los elementos que hemos recaudado, aparte de lo que ya existía en la Corte y lo que hemos ido aportando a la Fiscalía como es nuestro deber. Y seguramente de aquí a la audiencia podremos ir aportando lo nuevo que encontremos.

En eso hemos sido muy acuciosos con un gran equipo de defensa (…) ¿Qué ocurre?, en el sistema penal acusatorio que tenemos será considerado solo lo que se lleve a la audiencia.

Publicidad

En primer lugar, esto lo lleva solo la Fiscalía, los elementos que tiene en su poder, muchos de los cuales no conocemos porque la Fiscalía hizo su investigación por su cuenta, como es su privilegio.

Ella llevará esos elementos a la audiencia, expondrá sus razones, nos correrá traslado a los demás, es decir al Ministerio Público, a las víctimas y a la defensa; y podemos todos aportar elementos que debe considerar el juez.

Particularmente, la defensa tiene este privilegio y en el momento en que esto ocurra en esa audiencia ante un juez penal del circuito de Bogotá, que quede asignado aleatoriamente, es que allá podremos hacer lo que hoy se pretende equivocadamente cuestionar, sin conocer.

En esto quiero ser muy claro, es el momento de la audiencia la hora de la verdad. Hasta ahora solo hay un anuncio que aceptamos con mucho respeto y que esperamos y estamos ansiosos de llegar a esa audiencia".

¿Por qué la diferencia entre las pruebas que tiene la Corte y las que tiene la Fiscalía?

Yo puedo hablar de lo que conozco, repito, no conozco las pruebas que tiene la Fiscalía, solo las que hemos aportado y nos han compartido en las audiencias de control de garantías a las que hemos asistido todas las partes de este proceso.

Publicidad

Pero también conozco todas las que tenía la Corte y puedo decirle lo siguiente: en primer lugar, la Corte (Suprema de Justicia) construyó un proceso profundamente sesgado.

Por ejemplo, y es bueno que el país lo sepa, que durante cinco meses se mantuvo a escondidas este proceso, unos sectores de la prensa afines a los que acusan al doctor Álvaro Uribe conocían lo que pasaba y el afectado no. Como el proceso de Franz Kafka.

Increíblemente, le pedimos a la Corte que si era verdad que lo estaba investigando y la Corte no contestó, y cuando contestó dijo que no, y al final lo llaman a indagatoria el 24 de julio del año 2018.

En segundo lugar, le interceptan su teléfono de manera ilegal. En tercer lugar, él pide que lo escuchen y no lo escuchan sino para la indagatoria, tardíamente.

En cuarto lugar, el principal testigo de cargo, Juan Guillermo Monsalve, durante 15 meses no se le pudo contrainterrogar, mientras cómodamente rindió una declaración soplado por la magistrada auxiliar".

Publicidad



"Cuando la Fiscalía le pide que declare, tampoco declara. Es decir, un testigo que no puede ser confrontado no puede ser testigo de nada.

En quinto lugar, y esto es de la mayor importancia, le pedimos a la Corte una serie de pruebas que negó, que no quiso practicar o que al final fue omisiva.

Por ejemplo, no analizó los elementos encontrados a Monsalve. No analizó qué pasó realmente con las comunicaciones de Monsalve con Cepeda, de manera que se pudiera establecer qué se hablaban entre ellos.

Porque salió el senador Cepeda con el cuento, que nadie le cree, de que se le cayó el celular y ya no puede saber qué había ahí".

También hay grabaciones que comprometían al expresidente Uribe que han sido desechadas o subestimadas, ¿por qué?

"Quiero ser muy claro al respecto de que no hay una sola grabación, todas ilegales, pero ni siquiera todas esas ilegales, que comprometa a Álvaro Uribe Vélez. Se lo puedo asegurar que las he escuchado todas. No hay una sola".