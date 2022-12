Colombia tiene que sofisticar su sistema bancario: Kelly Ritchie

Kelly Ritchie es una de las mentes más brillantes en el área del crecimiento y el fortalecimiento de Pymes. En los últimos 25 años, este australiano se ha dedicado a desarrollar pequeñas y medianas empresas para luego convertirlas en negocios globales.

Foros El Espectador lo trae a Colombia, el próximo 5 de junio. Noticiascaracol.com habló con él desde Australia y estas fueron sus impresiones acerca del momento económico del país y cómo los emprendedores colombianos pueden aprovecharlo.

¿Cuál es su impresión a un año de haberse firmado el TLC entre Colombia y Estados Unidos?

El TLC es muy importante, si usted mira atrás a Colombia. Le doy mi impresión, la primera vez que fui estaba muy preocupado por mi seguridad. Cuando llegué me di cuenta de lo tonto que era. Es un país hermoso y la gente es fantástica, es una joya escondida en el mundo, tiene muchas riquezas naturales y gente muy inteligente.

Habiendo estado allí entiendo por qué el resto del mundo quiere hacer negocios en el país y por qué Colombia quiere exportar al resto del mundo, es una oportunidad para ambas partes.

Veo que su sistema bancario se está volviendo más robusto y también la distribución. Lo que veo es que con el TLC Colombia se ha expuesto al mercado global y cada vez se hace más fuerte.

Lo que no tengo claro es como esto afecta o beneficia al ciudadano común.

¿Cómo se puede convertir a Colombia de un jugador regional a uno mundial?

Una de las cosas más importantes es el sistema de dinero. En los próximos 15 años, dos de los temas trascendentales en los tratados de libre comercio es el sistema de divisas y el sistema bancario.

El sistema monetario tiene que volverse muy sofisticado, que una compañía llegue al país y entienda la forma en que el dinero se mueve.

Colombia tiene una gran ventaja, o desventaja si se quiere, y es que en algún

momento ese dinero llegará a los ciudadanos y eso los convertirá en más competitivos.

La distribución en este mecanismo de intercambio va a ser muy importante.

Colombia es muy rica en recursos naturales, lo que se verá es que el país va a desarrollarlos y este sistema bancario será la forma de intercambiar con el resto del mundo. Ese es el punto verdadero.

Colombia se queda atrás en sofisticación del sistema bancario en relación a países como Estados Unidos y Australia.

¿A qué se refiere con sofisticación bancaria?

Probablemente ustedes tienen un buen mecanismo de intercambio para Colombia, de repente tienen que crearlos para Estados Unidos u otros países con los que se firme tratados de libre comercio.

Va a existir movimiento de dinero fuera de Colombia y esto será cada vez mayor. Habrá circulación de mercancías entrando al país y eso significa que van a tener que entender el intercambio de divisas y al cliente.

Una de las cosas más importante es el sistema bancario. Cuánto interés se paga, cuándo se paga, como circula la mercancía en Colombia, etc.

Con cada importación, Colombia tiene que aprender lo que el resto del mundo ya ha aprendido de los tratados de libre comercio.

¿Cree que si se mejoran esas cosas Colombia podría reclamar un puesto como centro de negocios en América Latina y convertirse en la sede multinacionales o de las más importantes compañías?

No hay duda de que Colombia puede liderar a Suramérica, no hay duda de que puede ser un jugador internacional.

La pregunta es qué tan competitivos son. Un cosa es mejorar la seguridad y decir, bueno ya pueden venir y otra cosas es ser más competitivos.

Esto implica mucho más dinero entrando al país, Colombia tiene que entender la circulación que va a existir. El país tiene la educación y el deseo. Su gente es una de las más inteligentes del mundo. Pero tiene que entender que están compitiendo en un mercado mucho más grande y esa competitividad es la que hace la diferencia.

Estoy convencido de que Colombia es una de las gemas escondidas en el mundo. Yo viajo alrededor del planeta y la gente me pregunta cuál es el lugar que me ha impresionado de donde he estado y lo primero que se me ocurre es Colombia.

Desde la belleza y riqueza de los recursos naturales, hasta el deseo de su gente por aprender.

¿Comparado con otros países de Latinoamérica que le falta a Colombia en competitividad?

Latinoamérica es una joya floreciente, pero en el continente en general el problema es el de los mecanismos de intercambio y distribución.

Si van a ser líderes en América Latina deberán prestar atención a mecanismos de intercambio más eficientes y a un menor costo, sean para el petróleo o productos textiles.

No solo hablando del valor monetario. Hablemos de energía, por ejemplo. Cómo se almacena, si se está manejando la marca bien, si la gente sabe que viene de Colombia, el tiempo que toma distribuirla y si se es competitivo con las divisas.

Usted es un experto en emprendimiento. ¿Cómo lo definiría usted en palabras simples?

Hay tres clases de negocios en mi opinión: negocios emprendedores, negocios maduros y corporaciones.

No creo que un emprendedor sea un buen dueño de negocio y un dueño de negocio no necesariamente tiene que ser un emprendedor.

El emprendedor toma un riesgo, pero el dueño de negocio no quiere tomar el riesgo, él quiere minimizarlo. Sin los emprendedores no habría nuevos negocios. Cuando usted empieza necesita emprendedores, pero en cuanto florece y se vuelve eficiente usted necesita un hombre de negocios.

La gente de negocios predice el futuro. Los emprendedores son gente con gran energía y muy optimistas. Pero tienen que madurar y convertirse en un dueño de negocio, son dos cosas diferentes.

Puedo ser un emprendedor, tener la energía y el impulso, pero la segunda cosa que debo hacer es conseguir a un gerente que 'navegue' el negocio. No seguir tomando el riesgo, hay que estabilizar y pasarle a los gerentes.

En el mundo de los negocios se malinterpreta a veces el concepto. Se piensa que en cada aventura usted debe tomar un riesgo y gerenciarlo.

Considero que lo que se debe hacer es navegar con el riesgo, en el momento en que se entiende esto es cuando se comienzan a hacer realmente buenos negocios.

Cuando se comienza hay que navegar con los riesgos cada día, de forma tal que cuando se encuentra con algo usted lo puede manejar para proyectarse al futuro.

¿Qué tan buenos son los colombianos en emprendimiento?

Es una cosa no solo de Colombia sino del mundo entero. Tenemos que enseñarle a la gente a tomar riesgos, donde quiera que voy siempre hablo de la importancia de la distribución y el intercambio como la clave para cualquier emprendedor. Cómo distribuyo mi producto, cómo me aseguro del intercambio.

Uno de los principales problemas que veo en los emprendedores es que no saben colocarle precio a sus productos, no entienden el sistema bancario.

Si producen una cosa por un dólar que sepan en cuánto la deben vender para que sea viable.

Ya sea en Colombia o en Sudáfrica, una de las cosas que hay que asegurarse es que se haga el suficiente dinero para que sea sostenible. La clave es asegurarse de que el cliente lo compre porque se le ha dado el precio correcto.

En el mundo de hoy tenemos gente muy buena ejecutando pero es la habilidad de tomar decisiones la que sobresale. Lo que hace a un dueño de negocio es su capacidad de decidir cada día.

Y lo que encuentro alrededor del mundo es muchas personas que carecen de esa habilidad de tomar decisiones.

Es una esencial en cualquier negocio, es clave en un tratado de libre comercio.

Y si usted me pregunta si los colombianos están listos, no creo que nadie esté listo. Tienen que ser fuertes y tomar esas decisiones de la mejor forma posible

¿Cuál sería su consejo para aquellos jóvenes colombianos que inician un negocio, que van tras un sueño?

En un mundo en el que todo el tiempo se dice hay que mostrar resultados, lo que yo creo es que hay que tener la intención y tener claro lo que se quiere obtener.

Pero les digo esto, cuando creen que tomará un día tomará dos, si creen que se hará en una semana, tomará tres. Tienen que ver la distancia, pero cuando deja de importar las cosas pasan como mágicamente.

Deben tener su energía y su corazón intacto y tener fija su intención, saber cuál es y se darán cuenta que en un mundo en donde todo el mundo dice debe ser instantáneo, pues no lo es. Toma tiempo.

Lo que le digo a todos en mi organización y a todos los que me escuchan: haz una cosa muy bien y todo lo demás que hagas lo harás bien.

Lo que muchas veces pasa es que la gente trabaja y trabaja pero nunca llega a ningún lado. Concéntrate y enfócate y asegúrate de que lo que haces cada vez es lo mejor y estás enfocado. Es difícil de entender porque hay un millón de cosas que hacer cada día, pero ve un paso a la vez y da lo mejor de ti y lograrás altos estándares.

Porque eso es lo que el mundo está buscando. Esa es la regla y una vez lo obtienes te convertirás en el mejor y más fuerte en tu negocio. No importas si vendes un taco o petróleo.

¿Qué hace a una compañía innovadora?

Entre mejor produzca y más enfocada esté mejor más fuerte será en el mercado. La gente siempre está en busca de innovación y lo más innovador que puedo ser es estar en capacidad de incrementar la capacidad de las personas en su propia compañía, porque esto es diferente en cada una.

Podemos hablar de los productos y demás, pero lo primero que Colombia tiene que hacer es incrementar la educación, la capacidad de cada persona, el deseo de aprender. Eso es lo que crea innovación.

Porque como humanos tenemos la necesidad de formarnos, de ser curiosos. Manteniendo el empoderamiento de los ciudadanos, de los empleados, de la gente, allí es donde está la gran innovación.

Creamos todas esas cosas que mueven al mundo, pero se nos olvida que lo más importante que Colombia tiene es su gente y lo que obligatoriamente tenemos que hacer es incrementar la capacidad de cada uno, de ser más creativo, más innovador si en realidad deseamos competir.

Tenemos que recordar que los negocios significan lidiar con las personas.