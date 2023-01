“Colombia tiene un problema gravísimo de acoso escolar”: Antonio Casado Mena

El autor de ‘Todos contra el bullying’ contó a Noticias Caracol algunas herramientas para evitar este fenómeno que afecta a una gran cantidad de menores.

El Bullying escolar es una de esas problemáticas de las que pocos hablan. En muchas ocasiones, solo se llega a ponerle atención cuando ya es demasiado tarde y sus víctimas han llegado a situaciones extremas como el suicidio.

Durante sus muchos años como abogado, Antonio Casado Mena ha tenido contacto con varios casos de acoso escolar. Con esta experiencia recolectada, Mena decidió escribir ‘Todos contra el bullying’, un libro que busca hallar las claves para luchar contra esta práctica.

Este noticiero tuvo la oportunidad de hablar con el autor sobre su obra y las razones que lo traen a Colombia en los próximos días.

Noticias Caracol: ¿Qué lo motivó a escribir sobre este tema?

Antonio Casado Mena: Precisamente fue mi encuentro con los padres de Lucia, una niña con 13 años que se suicidó tras ser hostigada incesantemente en su centro escolar durante años. La chica no podía más y se ahorcó en su habitación. Durante un tiempo estuve investigando y encontramos que siempre pasa lo mismo. Ahora, que conocemos la normativa y todo lo que hay que saber sobre el tema, ha llegado el momento de contar cuáles son las claves para que esto no suceda más. Y, sobre todo, para algo con lo que comprometí con los padres, que la muerte de Lucía no fuera en vano.

N.C: ¿Cuáles herramientas pudo identificar para evitar el matoneo?

A.C: Esa es la pregunta que todos los centros educativos y nosotros nos hacemos. Si bien es cierto que no hay una píldora única contra el bullying, sí deben estar en conjunto padres, profesores y el Estado con los estudiantes. Los testigos y los cómplices son los que tienen la clave para acabar con el acoso escolar. Está demostrado que si los cómplices dicen basta y denuncian, el acoso escolar desciende drásticamente.

N.C: ¿Por qué escogió Colombia para pasar con su campaña contra el Bullying?

A.C: Colombia tiene un problema gravísimo de acoso escolar. Hay un 40% de la población que lo sufre y lo vive a diario ya sea como abusadores o víctimas.