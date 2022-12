Colombia y EE. UU. comparten responsabilidad en narcotráfico, dice Santos tras reunión con Tillerson

"Maduro no aceptaría jamás ir a unas elecciones libres y transparentes, porque sabe que las pierde”, dijo el presidente respecto al tema de Venezuela.

El mandatario dijo también que el Gobierno no reconocerá que las próximas elecciones en Venezuela, cuyos resultados anunció que no serán reconocidos por su Gobierno.

Además, dijo que el encuentro con el secretario de Estado de EE. UU. fue “franco y abierto”

“Repasamos los diversos temas de nuestra rica agenda binacional, y también le contamos sobre el trabajo que venimos haciendo en temas de interés para los dos países”, declaró el jefe de Estado colombiano.

“Conversamos, por ejemplo, sobre el problema mundial de las drogas ilícitas, un tema en el que estamos de acuerdo con usted secretario Tillerson, nuestros países tienen una responsabilidad compartida. No hay oferta sin demanda, ni demanda sin oferta”, añadió.

Conozca más sobre la problemática del narcotráfico en Colombia.

