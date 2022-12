Colombia y Perú reiteran llamado a Venezuela para que permita el ingreso de ayuda humanitaria

Los mandatarios de ambos países levantaron su voz de protesta contra el gobierno de Maduro por no aceptar asistencia de otras naciones para superar la crisis.

Las declaraciones fueron hechas al término de la reunión entre el presidente Santos y su homólogo de peruano, Pedro Pablo Kuczynski.

"Hacemos un llamado al Gobierno de Venezuela para que permita por lo menos un canal humanitario. Es inaceptable que viendo uno la situación crítica que está viviendo ese pueblo no permitan una medida humanitaria. Es algo que el mundo entero no entiende", dijo Santos al finalizar la IV Cumbre Binacional Colombia-Perú junto a su homólogo peruano, Pedro Pablo Kuczynski.

Venezuela, agregó, "es un tema que nos preocupa enormemente porque Perú también está recibiendo una cantidad muy importante de inmigrantes venezolanos y nos preocupa la parte social, la crisis que está viviendo ese país y las repercusiones en la población".

Según el jefe de Estado colombiano, en el vecino país existe una "destrucción de la democracia, el irrespeto de los ciudadanos y el quebrantamiento de las instituciones democráticas".

Por ello, Santos reiteró que Perú y Colombia insistirán en los llamados para que Venezuela retome la democracia.

Perú retiró hace dos semanas la invitación al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para la Cumbre de las Américas que se celebrará en Lima el 13 y 14 de abril próximo.

En respuesta, Maduro afirmó que llegará a Lima "llueve, truene o relampaguee", lo que motivó que la primera ministra peruana, Mercedes Aráoz, le dijera que él "no puede entrar ni al suelo ni al cielo peruano... porque no está siendo bienvenido".

El IV Gabinete Binacional Colombia-Perú, encabezado por los presidentes de los dos países, se realizó este martes en Cartagena para tratar la integración fronteriza, con Venezuela como telón de fondo.