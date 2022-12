Colombiana fue a EE. UU. por las vacaciones de su vida y acabó 4 días detenida con malos tratos

Pese a tener sus papeles en regla, Daniela Pineda terminó encerrada por funcionarios de migración en la frontera con México. Le rayaron la visa y el pasaporte.

La joven asegura que estaba en territorio estadounidense y una urgencia odontológica la obligó a viajar a Tijuana. A su regreso, un funcionario le impidió acceder nuevamente a suelo estadounidense.

“Le digo que me regreso a la casa donde me estoy quedando y él me dice ‘cuál casa, usted no puede tener aquí casa, hágame el favor y me acompaña’. Desde ahí pierdo absolutamente toda comunicación con el mundo exterior, soy detenida por cuatro días con malos tratos, malas palabras y con la cancelación de mis papeles”, relató.

“Estaba de manera legal en los Estados Unidos”, aclaró Pineda. La joven añadió que durante su detención estuvo recluida junto a mujeres embarazadas y niños.