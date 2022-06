Colombiana fue asesinada en Perú por un pretendiente: familia pide ayuda para repatriar el cuerpo

Hay dolor en la familia de Sandra Milena Parra, una santandereana de 32 años que hace cuatro dejó Colombia para buscar nuevas oportunidades y ayudar a su mamá. Estaba radicada en Perú, donde fue asesinada.

“Ella pensaba salir adelante, ayudarme, ser alguien en la vida, pero mire, encontró fue la muerte por allá”, cuenta Sara Parra, madre de la víctima.

El pasado fin de semana, Sandra fue hallada sin vida en una habitación en la ciudad de Lima. Según las autoridades de ese país, un hombre de 57 años la asfixió tras negarse a mantener una relación con él.

“Yo supe que un señor ahí la pretendía y que ella le dijo que no, entonces, me la cogió a golpes y me la mató”, dice Sara.

En audiencia judicial, la Fiscalía peruana le imputó el delito de feminicidio al hombre. La mamá de la víctima participó de la diligencia.

Ahora, la familia de Sandra y fundaciones locales, buscan recursos para repatriar el cuerpo.

“Yo no tengo recursos para poderla traer y si yo no la traigo, no la saco, entonces, la van a echar en una fosa y yo no quiero eso, yo quiero darle santa sepultura”, manifiesta su madre.

Los familiares de la santandereana asesinada deben recaudar, en menos de una semana, más de 3 mil dólares (más de 12 millones de pesos) para traer el cuerpo hasta Bucaramanga.