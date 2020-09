Colombiana sufre salvaje agresión en el metro de Miami: “me pudo haber matado”

Como tantas noches lo había hecho, la colombiana Andrea Puerta, de 29 años, viajaba en el metro de Miami rumbo a su hogar cuando fue abordada por un afroamericano que, sin mediar palabra, la atacó a golpes en una salvaje escena grabada por las cámaras de seguridad y que ocurrió el 4 de septiembre.

La mujer se vio sorprendió por la furia del sujeto que, tras percatarse de que estuviera sola, se acercó a ella y la embistió a golpes. "Yo perdí el conocimiento, yo me acuerdo hasta la parte que me dijo 'sorry'. Yo levanto la mirada y ya ahí entendí lo que había pasado, pero yo no me acuerdo cuando él me estrujó de un lado al otro, ni cuando me tiró contra la silla”, recuerda la víctima.

Al recobrar el conocimiento, llamó al número de emergencias y le pidieron buscar a un policía. Cuando llegó a la estación, allí se encontraba también su agresor, identificado como Joshua James King, de 25 años. Ya había sido detenido por agredir a otras dos mujeres esa misma noche.

“Él es un hombre de casi 2 metros, yo mido 1.57. Él no tuvo compasión de mí, él me golpeó hasta que pudo”, dice Andrea.

Aparte de las heridas psicológicas y los hematomas físicos que le provocó, Joshua King le rompió una costilla y le causó una contusión cerebral.

King enfrenta cargos por agresión con agravantes, pero está libre bajo fianza. Andrea cree que “me pude haber matado. Todo pasó en 57 segundos, me volvió nada”.

Publicidad

El sujeto tendrá una próxima comparecencia en una corte el 25 de septiembre.