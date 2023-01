Colombiano en EE. UU. pide visa humanitaria para que su esposa pase sus últimos días con su familia

Desde Estados Unidos, Sergio Vega ha hecho un llamado desesperado a través de las redes sociales por su esposa Paula Durán, una joven de 27 años y madre de tres niños a la que le diagnosticaron cáncer de cerebro y de estómago. Él clama ayuda para que le otorguen una visa humanitaria a sus suegros y padres con la esperanza de que logren reencontrarse con su pareja y la acompañen en sus últimos días de vida.

Según este joven padre, “ya médicamente acá en el hospital no le van a hacer nada más. Me le dieron un mes de vida a mi esposa”.

Todo empezó cuando Sergio, Paula y sus dos hijas, de 9 y 4 años, viajaron desde Huila hacia Estados Unidos en mayo de 2022.

“Llegan a este país y como al mes mi hija se entera de que está embarazada”, contó Gloria Camargo, mamá de Paula.

En medio de los controles rutinarios del embarazo, los médicos descubrieron la enfermedad que le está quitando la vida poco a poco a Paula.

“Ella fue diagnosticada con un cáncer en el cerebro y el estómago tipo 4, un cáncer incurable, un cáncer terminal”, detalló Sergio.

Por ello, relató la mamá de Paula, en noviembre de 2022 le hicieron “una cesárea para sacar el bebé prematuro de 34 semanas, al otro día le hacen la operación del cerebro para extraer el tumor”.

Aunque Sergio intentó regresar con su familia a Colombia, afirmó que su esposa “ya no se puede montar en un avión porque con la presión de la altura se le inflamaría el cerebro y sería fatal para ella”.

Por eso clama por una visa humanitaria, “para poder vivir los últimos días de mi esposa en familia. Esta familia necesita estar reunida para darle mucho amor a esa mujer que se ha matado toda su vida por sus hijos” Juan José, Julieta y Nanita.

“Nuestra familia necesita que los papás de Paula y mis papás estén acá, estamos pidiendo de corazón al gobierno colombiano y al gobierno estadounidense que nos ayuden”, agrega Sergio.

En Colombia, la madre de Paula pide que “vean a una mamá con un dolor muy grande en su corazón de no poder estar con su hija en un momento tan duro como este; ojalá yo hubiera podido estar mucho tiempo atrás con ella, yo sé que las cosas no son fáciles, pero por favor, que el presidente Petro escuche a esta mamá que ruega y suplica por intervenir con el país de los Estados Unidos para que me puedan dar esa visa humanitaria”.