Colombiano que fue a cumplir el sueño americano murió en accidente de tránsito en Estados Unidos

Se trata de un joven de 24 años quien se fue al exterior para ayudar a su familia. Ahora, sus seres queridos no tienen recursos para la repatriación del cuerpo.

Miguel Ángel Prada, quien combinaba sus estudios de diseño industrial con el modelaje, creció en el barrio Nápoles del occidente de Bucaramanga. Sin embargo, hace tres años migró de su tierra natal a Estados Unidos.

"Decide irse en busca del sueño americano por ayudar a su familia, para trabajar, por seguir su carrera de modelo", expresa María Fernanda González, familiar del colombiano.

Desde hace dos meses Miguel Ángel se radicó en la ciudad de Boise, en el estado de Idaho, donde trabajaba en mantenimiento de aires acondicionados y como modelo. Así se la rebuscaba para mantenerse y ayudar a su familia.

Sus allegados relatan que se enteraron que el joven había muerto en un accidente de motocicleta, pero señalan que desconocen cómo exactamente ocurrieron los hechos.

"Eso me ha dolido mucho, estamos destrozados, necesitamos verlo de nuevo más que sea para darle la sepultura acá en Colombia", manifiesta su abuela Dionisia Rodríguez.

La familia en Colombia pide ayuda. "Los papás de Miguel Ángel y el hermano mayor se encuentran en Bogotá solicitando una visa, porque necesitan viajar a Estados Unidos para poder, no solo traer el cuerpo, sino también recoger las cosas que él tenía y hablar con la Policía para saber qué pasó. Tampoco tenemos los recursos suficientes para costear la repatriación del cuerpo".

Por su parte, la Cancillería nacional anunció que acompaña a la familia en los trámites de gestión de repatriación.