Colombianos deportados son personas humildes, no paramilitares: Santos

“Son personas humildes, no son paramilitares, son personas de carne y hueso que merecen ser tratados dignamente”, resaltó el presidente Juan Manuel Santos tras el consejo de ministros que sostuvo este viernes por la crisis humanitaria que se vive en la frontera con Venezuela.

El mandatario insistió en que los deportados no le hacían daño a nadie, por lo que “a Venezuela le exigimos respeto por los derechos humanos de los colombianos que creían vivir en suelo amigo y que han sido maltratados”.

"Sigue siendo prioridad la exigencia de que las autoridades venezolanas faciliten la reunificación de las familias y faciliten las recogidas de sus pertenencias que quedaron al otro lado de la frontera", declaró.

A los connacionales que se refugian en la frontera, les dijo: “No descansaremos hasta verlos establecidos, sin miedo en su propia patria”. Y agregó: “Este es su hogar, es su país, es su patria, es un país que los quiere”.

Colombia solicitó la convocatoria de un Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) el próximo lunes para decidir si se celebra una reunión de consulta de cancilleres que aborde la crisis fronteriza con Venezuela, informaron a Efe fuentes diplomáticas.

Este miércoles las cancilleres de Colombia y Venezuela se reunieron en Cartagena para reducir la tensión, una intención que saltó por los aires cuando autoridades venezolanas no acudieron a una reunión prevista con una delegación colombiana en la frontera.