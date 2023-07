Colombianos están atrapados en India tras viajar con su hijo que sufre parálisis cerebral

La parálisis cerebral que padece el pequeño Daniel ocasionó que sus padres movieran cielo y tierra para viajar a India y así recibir un tratamiento que le permita al niño mejorar su calidad de vida. Su intento por regresar a Colombia ha sido toda una odisea que tiene en riesgo la salud del bebé.

“Está diagnosticado con parálisis cerebral. Esto le impide que el músculo que controla la respiración y deglución funcione, por eso tiene una traqueotomía y un botón de gastrostomía por el que come”, dijo Édgar Nieto, el papá del niño de 1 año.

Según el papá del menor, viajaron a India pues “acá hay un tratamiento que ha mostrado avances en personas con parálisis cerebral”.

El desplazamiento hasta ese país fue complejo, pues Daniel necesita cuidados especiales. Por eso lo acompañó su abuela, que vela todo el tiempo por su bienestar.

“El niño no puede llorar. Todo sale por la cánula y no usa cuerdas vocales. Si nos quedamos dormidos corre el riesgo de que se ahogue con su propia sangre, como ya nos pasó una vez”, indicó el hombre.

Ilusionados con los progresos de Daniel, a mediados de junio de 2023 se dispusieron para regresar a Colombia, pero su salud empeoró. Esto hizo que perdieran sus reservas y allí empezó otro calvario. Pese a que estaban listos para salir de India el 2 de julio, no les permitieron abordar.

“El día que no nos dejaron volar nos sacaron del aeropuerto a las 3 de la mañana, esto hizo que Daniel se enfermara”, comentó su progenitor.

Entretanto, se les agota la plata y las provisiones que hacen que el bebé se mantenga con vida.

“Haciendo inventario de los insumos que necesita Daniel, creemos que no tiene ni para cuatro días. Él come por un botón en el estómago y nosotros le pasamos el alimento por jeringas que aquí no venden. No tenemos cómo comprarlas”, agregó.

Esta madrugada era la tercera oportunidad de viajar, pero se vio frustrada por otra complicación en la salud del niño.

Están atrapados a 16.000 kilómetros de su país y de las personas que los puedan apoyar. Necesitan casi un milagro que los retorne a casa.