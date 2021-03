Colombianos inadmitidos en México denuncian xenofobia: los meten en calabozos y ni agua les dan

Por más de 24 horas, uno de los colombianos inadmitidos en México compartió junto a otros suramericanos en una especie de calabozo en el aeropuerto Benito Juárez, donde fueron encerrados. No los dejaron entrar al país sin explicación de las autoridades.

“Yo desde ayer no paso bocado, no he podido, no he pasado ni agua desde ayer, porque no nos quieren dar ni agua”, dijo el afectado.

De este mismo calvario dan fe otros colombianos, que viajaron a México hace menos de un mes. Ellos pidieron la reserva de su identidad.

“Me meten a un cuarto con unas 50 personas en un estado de hacinamiento total, había hombres mujeres, niños”, afirmó uno de los denunciantes.

“Nos quitaron los cordones, nos quitaron los zapatos, nos quitaron el celular, nos decían que no teníamos derecho, sino a una llamada”, contó otro hombre.

Esta es la razón extraoficial que les han dado de la inadmisión.

“Lo que ellos dicen es que los colombianos no podemos entrar a México y sobre todo si somos hombres colombianos”, afirmó uno de los afectados.

Ellos hacen parte de los más de mil colombianos que han sido inadmitidos en ese país en lo que va del año.

“Esto lo estamos haciendo para que realmente el gobierno se mosquee”, anotó.

“Nosotros estamos siendo víctimas de la xenofobia del Estado mexicano y de la inoperancia del gobierno colombiano”, agregó otro denunciante.

Frente a estos hechos la Cancillería le expresó su preocupación al gobierno de México y sostuvo las primeras reuniones para buscar una salida a esta situación.