Colombianos no ven coherencia entre discurso de paz del ELN y sus acciones, según analistas

El ELN se atribuyó 31 atentados terroristas en siete ciudades en los últimos 15 días, entre ellos el ataque a una estación de Policía en Bucaramanga, Santander, y la bomba en una mina cerca de Cúcuta, Norte de Santander, que le causó la muerte a un trabajador. La Policía Nacional dice que la orden es ubicar el paradero de los autores de estos ataques, a pocos días de que empiece el cese al fuego bilateral. Los hechos, afirman líderes indígenas y analistas, no reflejan voluntad de paz.



“Este tipo de hechos no ayuda en nada en la confianza que los colombianos de alguna forma estamos depositando y trabajando en construir la paz desde los territorios, de apostarle a la paz, de encaminarla, de impulsarla. Creo que sí son actos innecesarios en torno a esto que todos los colombianos queremos”, manifestó Eduin Mauricio Capaz, líder indígena del Cauca.

Para Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, “el gobierno se está equivocando en la manera como está manejando esta política de seguridad en nuestro país, porque cuando no hay las más mínimas muestras de voluntad de sentarse a negociar, creo que aquí no podemos estar enviando mensajes equívocos donde la fuerza pública no pueda actuar, donde el ELN ha venido ganando territorio”.

Ellos consideran que se está minando la confianza de los colombianos en la mesa de paz.

“Obviamente, en la mitad de todo esto queda la sociedad civil, que son quienes no ven la coherencia entre ese discurso de paz y el accionar de esta guerrilla”, sostuvo Andrés Cajiao, coordinador de la unidad de monitoreo de conflicto de la FLIP.

"La paz se construye con gestos reales de paz, no poniendo en peligro la integridad y vida de las personas ni vulnerando sus demás derechos", expresó por su parte el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al informar que el ELN había suspendido temporalmente un paro armado en Chocó para permitir la entrega de ayudas humanitarias a nueve comunidades que se encuentran confinadas por cuenta de la guerrilla.

Entretanto, las delegaciones del grupo ilegal y el Gobierno nacional siguen reunidas en Cuba para definir los protocolos del cese al fuego bilateral que empezará a regir el 3 de agosto.

La reunión presencial, que no es un ciclo de diálogos en sí mismo, estaba inicialmente prevista en los acuerdos de Cuba entre el 10 y el 17 de julio, aunque el cierre podría adelantarse, según esas fuentes. Los países garantes (Cuba, Noruega, Venezuela, Brasil, Chile y México) y los acompañantes permanentes del proceso de paz (ONU e iglesia católica) están asimismo presentes.