Colombianos que no paguen el SOAT podrían ser embargados

Los colombianos deberán pagar y actualizar el SOAT a las buenas o a las malas, ese es el mensaje que dio Guillermo Reyes, ministro de Transporte, en Cartagena, durante el congreso de Fasecolda.

“No solo concientizar y educar a los colombianos para que cumplan con esta obligación, sino que los vamos a apretar no solo para hacer cualquier trámite de tránsito, vamos a exigir en el SOAT, sino que además vamos a buscar que las aseguradoras les hagan saber a los ciudadanos que se les va a vencer el SOAT para que lo actualicen”, indicó.

El fraude con el SOAT, la accidentalidad creciente de los vehículos y motociclistas, y la evasión del seguro obligatorio están afectando las finanzas de las empresas aseguradoras, por lo que ya no les interesa seguir expidiendo dichas pólizas.

Si este seguro desaparece en Colombia, 900.000 víctimas de accidentes de tránsito por año quedarían desamparadas porque ya no sería una prioridad para el sistema de salud un herido por esta causa.

“Y quienes no los actualicen y no los tengan vigentes, vamos a notificarlos a sus domicilios para que paguen el SOAT y, en caso de no hacerlo, vamos a iniciar procesos de cobro coactivo, esto es un problema de responsabilidad de todos los colombianos” agregó Reyes.

¿Qué significa esto?, que las aseguradoras empezarían a llamar, perseguir y exigir el cobro del SOAT y el colombiano que no pague entra en proceso de embargo.

“El 47% de los vehículos que circulan en el país no tienen SOAT. En el país hay 17,6 millones de vehículos, de esos el 47% no tienen SOAT. Si hacemos un subconjunto de las motocicletas, hay 10,4 millones de motocicletas en Colombia, de esas el 61% no tienen SOAT”, dijo Miguel Gómez, presidente de Fasecolda.

Es tan grave el panorama que las cifras de heridos y muertes aumentan todos los días. Los pronósticos son desalentadores.



“Si miramos muertos al mes de julio, eran 4.440. Es probable que estemos cercanos a los 9.000 muertos al finalizar el año, es una cifra tristísima”, señaló Gómez.

Las aseguradoras respaldan la idea de aumentar de manera considerablemente el monto que deben pagar los motociclistas por el SOAT y reducir el del propietario de un vehículo, dado que los primeros son los que más se accidentan.