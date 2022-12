Colombianos se movilizan por Mocoa: conozca dónde y cómo entregar su donación

Damnificados necesitan con urgencia alimentos no perecederos, enlatados, granos, kits de aseo, toallas higiénicas, pañales, cobijas, colchonetas y ollas.

En casi todo el país, entidades oficiales comenzaron a recepcionar ayudas para los afectados por la avalancha en la capital de Putumayo.

El director nacional de socorro de la Cruz Roja, César Urueña, pidió a los colombianos abstenerse de donar ropa vieja y medicamentos. “Son personas que lo han perdido todo y lo que necesitan son cosas nuevas, con dignidad. No se deben llevar medicamentos porque tienen una fecha de vencimiento y una prescripción específica”, explicó.

La Cruz Roja activó dos números de cuenta para recibir aportes:

Banco Bogotá, cuenta corriente No. 078-116522

Banco BBVA, cuenta corriente No. 242-016255

“Queremos con estos recursos económicos poder tener capital semilla, que le podamos ayudar a este colombiano a que reactive nuevamente su pequeño negocio y comencemos a pasar a la etapa de normalización”, dijo Urueña.

Extranjeros desaparecidos

De otra parte, tres personas de nacionalidad extranjera, dos italianos y un rumano, fueron reportados por sus embajadas como desaparecidos.

“Estamos buscando en los hostales donde generalmente se alojan estos extranjeros. Creemos que algunos de ellos están en zona rural. Muchos van a Putumayo por el tema de la selva, por la parte ecológica”, aseguró el director nacional de socorro de la Cruz Roja.

Un cuarto extranjero de origen israelí, del que tampoco había noticias, ya se comunicó con su embajada.