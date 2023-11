Colombianos secuestrados por coyotes en México quedaron en libertad: "Estaban vendidos"

Sebastián Gaviria y Yesenia Mendoza, los dos colombianos secuestrados por los denominados coyotes el pasado 31 de octubre en la frontera con México, ya se encuentran en libertad.



El hombre logró escaparse en un descuido de los captores luego de 20 días de cautiverio, mientras que la mujer fue dejada en libertad, al parecer, tras el pago de 15 mil dólares por parte de su pareja. Sus familiares, desde el departamento del Huila, comunicaron que ya pudieron comunicarse con ellos.

Rosmiri Pinzón, tía de Yesenia, contó que "recibí una llamada y era ella, que esta gente que la tenía encerrada la dejaron en libertad pero la tiraron debajo de un puente, parece que es el puente internacional".

Los secuestradores tuvieron a los colombianos en distintos lugares, según indicaron los familiares. Aprovechando la oscuridad de la noche y el descuido de los coyotes, Sebastián Gaviria logró escapar.

"Que él se había podido escapar en un momento que lo dejaron solo. No se sabe si propiciaron eso porque le dejaron un celular, una plata encima de una mesa y él vio eso y con el celular y la plata salió corriendo, tenía un pie con una media y un pie con zapato", señaló Mireya Fierra, tía del joven.



Los familiares del joven aseguran que Sebastián, luego de conseguir quedar en libertad, siguió el camino que había emprendido con la intención de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, luego de que su novia, quien vive en ese país, contactara a algunos amigos en México para que lo auxiliaran.

Publicidad

La tía de Sebastián Gaviria detalló que uno de esos amigos "le mandó el video de que él estaba cruzando una avenida grande, sube una loma y hasta ahí lo vimos. Horas después él llama a Geraldine y le dice que llegó, que él era el único que había y un policía de migración lo encontró, que el policía le dijo que tiene que esperar que llegar a más migrantes".

A pesar de que Yesenia también logró comunicar que quedó en libertad, sus familiares actualmente desconocen si la mujer logró pasar la frontera o no.

La familiar de Yesenia Mendoza señaló que "ella llamó a despedirse, me dijo 'yo estoy con una muchacha en Honduras y ella me facilitó el celular para poderla llamar, llame a Jorge para que me llame a ver yo qué hago, no sé qué hacer'. A las ocho de la noche me llamó a despedirse y dijo 'tía, a usted la van a llamar de Migración, yo voy a cruzar, como sea cruzo este alambrado, yo no me quedo aquí'".



La tía de Mendoza también reveló una grave denuncia en la que señalan que los dos colombianos secuestrados estaban "vendidos" desde que adquirieron el paquete que los llevaba a cruzar la frontera a los Estados Unidos.

Publicidad

"El tipo que la tenía a ella retenida le mostró el pantallazo y le dijo 'mire, usted ya venía vendida desde Florencia'. Eso nos da entender que esa empresa tiene conexiones, la empresa que le vendió el viaje a ella, el paquete".

Hasta donde se tiene entendido, los familiares de ambos jóvenes exigen a las autoridades investigar a la agencia de viajes que les vendió el paquete a los colombianos secuestrados, mientras esperan noticias de la mujer.