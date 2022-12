Colombianos son los que tendrán última palabra sobre acuerdos con FARC: Santos

Serán "los colombianos los que al final refrendarán o no el acuerdo final que se alcance en La Habana. Serán los colombianos quienes tengan la última palabra", porque, "este proceso es de Colombia y no de nadie más", manifestó el presidente Juan Manuel Santos, quien propuso dividir en dos el grupo de negociadores para acelerar los diálogos con las FARC.

Indicó que una vez se logró acuerdo sobre el tercer punto, drogas ilícitas, "yo dije que iba a convocar el Consejo Nacional de Paz. ¿Y por qué? Porque pensé que ha llegado el momento de que la sociedad se involucre mucho más en el proceso y, sobretodo, que se involucre mucho más en lo que vendrá después".

"Es importante que quienes queremos la paz, comenzando por la sociedad civil en todas sus expresiones y organizaciones, aportemos al proceso y respaldemos el proceso. Porque este proceso solo saldrá adelante si está rodeado, si es apoyado, si es impulsado por la Nación entera", afirmó durante el acto de convocatoria del Consejo Nacional de Paz.

"Por eso hoy estamos congregando al Gobierno Nacional, a las entidades del Estado, a los gobiernos locales y a los diferentes sectores sociales en torno a un proyecto común, un proyecto de la mayor trascendencia, el más importante de todos, que es la construcción de paz, a través del relanzamiento de este Consejo, actualmente inactivo", agregó.

Aseveró que lo que debe quedar de la convocatoria al consejo es un proceso de reestructuración para que se ajuste al actual proceso y "sirva para difundir y convocar a los diferentes sectores, en especial en las regiones, alrededor de los objetivos del proceso de paz".

El presidente candidato se pronunció así, luego de que su contrincante en segunda vuelta, Óscar Iván Zuluaga, dijera que de ser electo suspendería provisionalmente los diálogos en La Habana.

Acuerdos alcanzados en La Habana

Santos sostuvo que nunca se había llegado a acordar una agenda de 5 puntos temáticos entre los que están los citados por la guerrilla para su lucha.

"Hemos avanzado en dos de los temas que las FARC aducen como justificación para su lucha, y en un tercer tema que ha sido combustible del conflicto por las últimas décadas", indicó.

Enfatizó en que entre los temas hasta ahora acordados está "una reforma rural integral para mejorar las condiciones de vida de los campesinos y lograr una utilización de la tierra más eficiente y más equitativa".

Con respecto al segundo punto, el de participación política, dijo que "acordamos garantizar una mayor apertura democrática para la construcción de la paz".

Y el tercer punto, drogas ilícitas, explicó que "significa un avance fundamental para el país y para el mundo frente al problema de las drogas ilícitas".

Afirmó que frente a este último punto, el Gobierno se comprometió a intensificar y enfrentar la lucha contra la corrupción en las instituciones a causa de ese flagelo.

"Las FARC, por su parte, se comprometieron a contribuir de manera efectiva -mediante acciones prácticas- con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y a poner fin a cualquier relación que hayan tenido con este fenómeno", aseveró.

Enfatizó, por último, que "estamos, sin duda, ante una oportunidad histórica, una oportunidad que está en nuestras manos y que no podemos dejar perder".