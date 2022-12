ColombiaSaqueada Así se han robado los corruptos el país durante los últimos años

Odebrecht, Reficar, Agro Ingreso Seguro y los 'carruseles' son solo algunos de los escándalos con los que se han vaciado los bolsillos de millones de personas.

En Colombia, actualmente, se habla del fiscal Luis Gustavo Moreno que fue pedido en extradición por EE. UU. por sobornos. Es el caso más reciente, pero la opinión tiende a olvidar muchos más escándalos de corrupción que han indignado al país en los últimos años.

Publicidad

El fenómeno es de muy vieja data en el país. Esto, pese a todos los esfuerzos. En 1824, por ejemplo, el entonces presidente Simón Bolívar expidió un decreto en el que estipuló la pena de muerte para quienes se robaran más de 10 pesos del erario. Sin embargo, ni la pena capital para los corruptos logró entonces desterrar la corrupción.

Rosario de perlas

Una mirada a la historia resulta clave para entender el saqueo histórico de Colombia. Aquí un recuento, aunque mucho se quede por fuera:

- Interbolsa: el descalabro de la comisionista de bolsa más grande del país le costó a miles de colombianos 600 mil millones de pesos.

Publicidad

$15.425 millones en 5 años: testigo calcula el dinero que Rodrigo... - Estraval y el lío de las libranzas: un escándalo de préstamos y captadoras en el que se calcula una estafa por 1,5 billones de pesos.

Autopréstamos por $14.000 millones: así fue el desangre de Estraval... - Saludcoop y Palacino: la Contraloría determinó el daño patrimonial a la más grande EPS por 1,4 billones de pesos durante la administración de Carlos Palacino. Todavía no se paga esa plata, mientras que él sigue diciendo que es inocente y demandó al Estado.

Publicidad

¿Un parto costó diez mil millones de pesos? Eso le facturó una IPS a... - Agro Ingreso Seguro: por la entrega de millonarios subsidios irregulares durante el ministerio de Andrés Felipe Arias, hoy pedido en extradición por Colombia, 13 empresarios y exfuncionarios fueron condenados.

Corte Suprema insiste en la extradición de Andrés Felipe Arias |... - Odebrecht: la feria de sobornos de la multinacional brasileña tocó a Colombia. Once millones de dólares se repartieron para ganar millonarios contratos. Hasta las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga terminaron enredadas. Todavía hay muchos poderosos pasando de agache.

Corte Suprema de Justicia abrió sus propias líneas de investigación... - Reficar: la construcción de la refinería de Cartagena, según la contraloría, le ha costado al país cerca de 18 billones de pesos en sobrecostos. Ex ministros, ministros y otros poderosos están bajo la lupa de la Fiscalía.

Obrero bachiller ganaba casi 15 millones de pesos mensuales en... - Carrusel de la contratación: el saqueo a Bogotá durante la alcaldía de Samuel Moreno le costó al país cerca de 2 billones de pesos. Veintiocho personas han sido condenadas.

Publicidad

Sorprende que Samuel Moreno siga diciendo que es inocente: fiscal del... - Alejandro Lyons: el exgobernador de Córdoba está investigado por 20 delitos, pero se fue para Estados Unidos y se volvió testigo de la DEA para entregar al exfiscal Gustavo Moreno. Ahora, del saqueó a Córdoba ya nadie habla.

“En Córdoba la corrupción se manchó de sangre”, dice fiscal tras 54... - La Guajira: históricamente ha sido un departamento tomado por los corruptos. El exgobernador Kiko Gómez tiene dos condenas por homicidio y su sucesora Oneida Pinto está acusada por corrupción.

Publicidad

Corrupción en La Guajira: ¿qué clanes están tras desangre del... - DMG y las captadoras: ¿quién puede olvidar el caso de David Murcia Guzmán y DMG? Muchos fueron los estafados y Murcia terminó extraditado a los Estados Unidos.

Corte Suprema niega entrega de 11 mil millones de pesos a víctimas de... - El DAS: varios directores han sido condenados por espionaje y homicidio. Directivos como el general Miguel Maza Márquez, Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado han sido implicados por irregularidades. El escándalo de las chuzadas obligó a su cierre.

Corte Suprema pide investigar a Uribe por chuzadas | Noticias Caracol Miguel Maza Márquez, condenado a 30 años por magnicidio de Luis... - La Yidispolítica: la congresista Yidis Medina vendió su voto para aprobar el proyecto de reelección presidencial en 2004. El exministro Sabas Pretelt y el exsecretario de presidencia Bernardo Moreno fueron condenados.

Uribe me dijo, en el baño de la Presidencia, salve la patria: Yidis... - El desfalco a los juegos nacionales de ibagué: la justicia calcula que se perdieron 60 mil millones de pesos. Varios exfuncionarios fueron condenados. Multinacional española Typsa repartió sobornos.

Publicidad

Multinacional Typsa desapareció pruebas de sobornos en escándalo de... ¿Qué hacer ante un panorama tan desolador?

Según el exmagistrado e investigador de justicia Rodrigo Uprimny, a los colombianos nos falta mucho como sociedad para que la ética individual, las reglas culturales y las leyes que sancionan a los corruptos se complementen.

Publicidad

“Hacer campañas culturales, yo propuse alguna que se llama 'papaya servida, papaya devuelta', que es ir en contra de los mandamientos colombianos de que si a uno le dan papaya uno tiene que aprovecharla. Es decir, 'no, todo lo contrario, usted me puede dar papaya y yo no me voy a aprovechar'. Pero esa campaña cultural queda vacía si no se acompaña de rediseños institucionales, como por ejemplo aumentar la transparencia y aumentar la capacidad sancionatoria del Estado”, dice Uprimny.

Más casos

Corruptitis, la epidemia que carcome a Colombia | Noticias Caracol - Jorge Pretelt: el exmagistrado de la Corte Constitucional fue suspendido por el Congreso y acusado de recibir 500 millones de pesos para favorecer a la firma Fidupetrol. Su juicio aún no arranca.

- Rodrigo Aldana: el exfiscal aceptó que se dejó comprar por el excongresista Otto Bula, vinculado al proceso de Odebrecht, a cambio de que lo favoreciera con un caso de extinción de dominio. Se indaga si favoreció a mafiosos como el capo alias ‘Comba’.

Publicidad

- Hilda Niño: la fiscal delegada fue capturada por su presunto favorecimiento a dos narcoparamilitares a cambio de 400 millones de pesos y dos camionetas. Alias ‘el Mellizo’, habría sido uno de sus beneficiarios.

- Gustavo Villegas: el exsecretario de Seguridad de Medellín fue enviado a prisión por su presunta colaboración con grupos delincuenciales. Era el encargado de frenar el hampa.

Publicidad

- Parapolítica: más de 60 parlamentarios fueron condenados por sus nexos con las autodefensas. a pesar de ello, muchos siguen teniendo poder político en cuerpo ajeno.

- General Mauricio Santoyo: el exjefe de seguridad del gobierno de Álvaro Uribe fue condenado a 13 años de prisión en Estados Unidos por ayudarle a la mafia durante años.

- General Flavio Buitrago: por sus nexos con el narcotraficante alias ‘el Papero’ y con paramilitares, el alto oficial fue condenado a nueve años de cárcel.

- Ramiro Anturi: fue el primer fiscal en ser extraditado a EE. UU. por ayudarle a la mafia vinculada al cartel del Norte del Valle. Fue condenado a 55 meses de prisión.

Publicidad

Del proceso 8000 a la parapolítica

- El proceso 8.000: la feria de cheques del cartel de Cali tocó a políticos, futbolistas y artistas en los 90. El contralor David Turbay y el procurador Orlando Vásquez fueron condenados por la justicia.

Publicidad

- Guillermo León Valencia: el exdirector de fiscalías de Antioquia fue sentenciado a 15 años de prisión por favorecer a alias ‘el Indio’, segundo de las autodefensas de alias ‘don Mario’.

- Ana María Flórez: la exdirectora de fiscalías de Cúcuta, más conocida como ‘la Batichica’, fue condenada a 12 años de cárcel por sus nexos con el paramilitarismo. Es investigada por el baño de sangre de los paras en la región del Catatumbo.

- La DNE: la Dirección de Estupefacientes fue liquidada tras el escándalo por el mal manejo de los bienes incautados a la mafia. El caso salpicó a varios congresistas. Todavía hay juicios pendientes...

- Magistrados del Meta: tres magistrados del tribunal del Meta están procesados porque, al parecer, a cambio de sobornos por casi 3.000 millones de pesos favorecieron a clanes mafiosos del sur del país.

Publicidad

Trampa de inmoralidad

¿Qué tanto alienta la corrupción el grado de impunidad en estos procesos? Según el profesor Uprimny, mucho.

Publicidad

“Alienta en la medida en que la corrupción no sea sancionada y que, sobretodo, esté relativamente generalizada. Así se genera lo que algunos llaman una especie de ‘trampa de la inmoralidad’: que cuando hay un incumplimiento generalizado de una norma, quien intenta cumplirla tiene unos costos enormes. Un ejemplo de incumplimiento normativo es que si nadie cumple las reglas de tránsito y yo trato de cumplirlas, no llego a ningún lado. Pero a todos nos iría mejor si estas reglas se cumplieran. Entonces, cuando hay una falta de sanción, eso genera que incluso los que inicialmente querían cumplir se dan cuenta que resulta costoso e injusto y terminan también atrapados en esa trampa de inmoralidad”, afirmó el exmagistrado.