“Columna que me atribuyeron es ridícula y de mal gusto”: Mario Vargas Llosa

“Molesto con esta historia que me han atribuido un texto que yo no he escrito, es un texto ridículo, de mal gusto y lleno de vulgaridades y además es un texto perverso porque metieron frases que yo he dicho pero totalmente sacadas de Colombia”, comentó Mario Vargas Llosa.

El escritor confió en que el programa La Hora de la Verdad, de Londoño, rectifique la publicación atribuida a él.

"Espero que rectifiquen porque ese texto no lo hice yo, está escrito con los pies", sostuvo el literato peruano.

Sin embargo, en el diálogo con Blu Radio, dijo que no cree que el exministro Fernando Londoño sea el responsable de la publicación.

“Me cuesta trabajo imaginar que él (Fernando Londoño) haya sido el autor de la falsificación, no me cabe en la cabeza que una persona seria y respetable lo haya hecho”, afirmó Vargas Llosa.

El escritor peruano lamentó que los responsables de la falsa columna, que criticaba al proceso de paz y el ‘castrochavismo’ en Colombia, “me ha molestado muchísimo y lo peor es que no hay ni siquiera la posibilidad de identificar a los embaucadores”.

Aquí está la entrevista completa: