Comenzó juicio contra Jonathan Vega, agresor de Natalia Ponce

El 27 de marzo de 2014, el joven Jonathan Vega quedó registrado en un video cuando le lanzó ácido a Natalia Ponce de León. Las cámaras de seguridad del edificio también grabaron su huida por las calles del barrio Batán, en el norte de Bogotá. (Vea también La vida me cambió 180 grados: Natalia Ponce de León, víctima de ataque con ácido )

El caso conmovió al país y las autoridades se movilizaron hasta descubrir que el agresor había sido su antiguo vecino quien, luego de ser detenido, no aceptó los cargos.

Un año despúes y luego de varios inconvenientes jurídicos, este lunes arrancó oficialmente el juicio sin la presencia de Vega, quien se ha declarado inocente y alega que padece problemas mentales. (Vea también Agresor de Natalia Ponce desafió e insultó a la familia de su víctima )

La fiscal definió su teoría del caso como tentativa de homicidio.

Natalia Ponce ha sido sometida a cinco cirugías plásticas este año, señaló su familia.

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó a un médico forense de Medicina Legal practicarle el examen psiquiátrico a Jonathan Vega , sin embargo este no ha podido llevarse a cabo. Su abogado insiste en que no puede ser juzgado por la enfermedad mental que padece.

En una próxima audiencia pública otro juez ordenará ese examen.