Comerciante secuestrada en Nariño: traición de delincuente permitió el rescate de la mujer

El Gaula de la Policía hizo un rescate como de película de una comerciante secuestrada en Nariño. Los investigadores aprovecharon que uno de los delincuentes traicionó a la organización y mediante engaños lograron la libertad de la mujer sana y salva.



En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que la comerciante bogotana llegó a la Terminal de Transportes de Tumaco para concretar un negocio con un vendedor que conoció por redes sociales. Un bicitaxista la recogió y allí empezaron a correr las 72 horas de horror que vivió esta mujer.

“Su hija, que reside en Bogotá, recibe una llamada en la cual le manifiestan que su madre se encuentra secuestrada por el frente 30 de las disidencias de las FARC, quienes le pedían una exigencia de más de 300 millones de pesos para su liberación”, precisó el coronel Giovanni Cristancho, director del Gaula de la Policía.

La hija de la víctima recurrió al Gaula de la Policía y allí comenzó la recopilación de pruebas de supervivencia, como un video en donde quedaron evidenciadas las torturas y tratos crueles que le causaron sus secuestradores.

“Hija, por favor, trata de conseguirles al menos $20 millones a ellos para poder llegar a un acuerdo, porque la verdad me han maltratado mucho y me siento muy mal, por favor, consígueles al menos 20 (millones) para que ellos me puedan soltar, por favor”, indicó la comerciante secuestrada en Nariño.

“Si no va a cooperar, entonces, yo empiezo así sea cortarle el brazo, o lo que sea. Cuadramos y ya. Me avisa apenas este y yo le digo a dónde me traiga la plata. La plata, el oro, lo que sea, o los papeles de los negocios, lo que sea”, le dijo a la hija uno de los criminales.



“Uno de los delincuentes traiciona a los otros integrantes del grupo criminal y a la víctima la lleva a un hotel, allí vuelve y le insiste que, si su familia no paga, la va a devolver a que los otros victimarios vuelvan a generarle los tratos inhumanos y de tortura que le estaban ejerciendo”, agregó el general Giovanni Cristancho.

En una llamada telefónica permitida por los secuestradores, la hija de la víctima pudo hablar con su mamá: “Hija, por favor, ayúdeme. De verdad solucionemos esto. Por favor, ayúdeme para yo poder ir a sacar esa plata para dársela a ellos, para que me dejen salir; por favor, hija. Estoy muy adolorida”, decía la comerciante secuestrada.

El Gaula, a través de la hija de la víctima, engañó al hombre con el supuesto envío de dinero a nombre de la comerciante secuestrada, cuando se acercaron a la empresa de giros para reclamarlo, uniformados lograron el rescate de la mujer y capturaron al delincuente, quien fue enviado a la cárcel por un juez.