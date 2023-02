Comerciantes de Nariño insisten al Gobierno que declare emergencia económica: “Estamos mal”

La Cámara de Comercio de Pasto, capital de Nariño , estima que el 30% de los comerciantes ha cerrado sus negocios en las últimas semanas por cuenta del cierre de la vía Panamericana. Sus pérdidas económicas superan los 1,6 billones de pesos y se han perdido más de 50.000 empleos.

Con los sueños derrumbados, llenos de deudas y sin certeza de lo que les espera, muchos comerciantes de Pasto han cerrado sus negocios ante la crisis que viven por el derrumbe que cerró la vía Panamericana.

"Esto nos ha afectado mucho porque no hemos tenido ventas, salimos y la gente no viene por la motivo que no hay dinero, no pueden entrar mercancías, estamos mal", aseguró el comerciante Libardo Chates.

Publicidad

Los días pasan y las soluciones a corto plazo por el cierre de la vía Panamericana parecen no verse. Decenas de comerciantes y vendedores informales están al borde de la quiebra.

Publicidad

"Tenemos un incremento en cancelación de matrículas, sobre estas circunstancias, más de un billón 600.000 millones (1,6 billones) se calculan que son las pérdidas que tiene el departamento de Nariño en un primer mes, y vamos a ver qué pasa en febrero y qué pasa en marzo. La acumulación de deudas, de pasivos de los empresarios, se dan porque, si cesan los ingresos, los pasivos no cesan y esos se acumulan".

Insisten en decretar emergencia económica

Comerciantes y transportadores insistieron en decretar la emergencia económica ante la grave situación en Nariño. Por el momento, hay dos vías alternas habilitadas y el Ministerio de Transporte anunció que en menos de 15 días una tercera entrará en operación.

La primera es Popayán-El Tambo-Piedra Sentada y es únicamente para paso de pasajeros. La otra es la vía Rosas-La Sierra, para el paso de camiones de máximo 10 toneladas.

Publicidad

“El 20 de este mes estará lista la variante para que las mulas y tractomulas atraviesen de sur a norte el Cauca y las vías alternas, entre ellas, la de La Sierra está habilitadas”, indicó el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.

Publicidad

Los transportadores piden garantías. “Esperamos que esta vía esté apta para los vehículos de carga de más de 30 toneladas, para que así mismo podamos tener una fluidez para todas las necesidades en Nariño y en Cauca”, dijo Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga.

Por su parte, los comerciantes insisten en que la situación en el departamento es grave.

Publicidad

“Reiteramos al Gobierno nacional la necesidad de declarar la emergencia económica, social y ambiental en el departamento de Nariño”, sostuvo Eugenia Zarama, directora de Fenalco Nariño.