Comercio “récord” entre Estados Unidos y Colombia gracias a TLC

"No tengo las cifras, todavía no las han terminado para el último trimestre del año pasado, pero sí sabemos que aunque el TLC comenzó en mayo, 2013 va a ser un récord, va a ser el mejor año de nuestro comercio bilateral. ¿Cuánto va a superar los otros años? No lo sabemos todavía, pero sabemos que va a ser un récord", dijo.

Fernández se refirió al TLC con Colombia en una mesa redonda con periodistas en Miami, ciudad en la que también participó en un evento de la Asociación de Cámaras de Comercio de Estados Unidos en Latinoamérica.

"Somos muy optimistas, los expertos norteamericanos independientes" estiman que las exportaciones estadounidenses "a Colombia deben aumentar por más de 1.000 millones de dólares y nuestro producto interno bruto (PIB) va a aumentar más de 2.000 millones de dólares con el tratado (en el primer año del TLC)", señaló el funcionario.

El TLC entró en vigencia el 15 de mayo de 2012 y permite la importación a EE.UU., libre de aranceles, de miles de productos colombianos, entre éstos textiles, flores, ropa confeccionada, calzados y artículos de cuero, y ciertas frutas y verduras.

Mientras que el país norteamericano puede exportar al mercado colombiano equipos y materiales para construcción y agricultura, aeronaves, fertilizantes, equipos médicos, tecnologías para información y comunicaciones, algodón, textiles y confecciones, entre otros productos.

El convenio incluye la desgravación gradual de otros productos de las dos naciones, con diversos períodos de gracia.

"Estamos muy satisfechos con el TLC con Colombia y pensamos que solamente estamos comenzando a aprovecharlo. Aunque estamos muy satisfechos, pensamos que las posibilidades son aún grandes", expresó Fernández.

El comercio bilateral totalizó 37.400 millones de dólares en 2011. Las exportaciones de EE.UU a Colombia fueron 14.300 millones de dólares y las importaciones 23.100 millones de dólares, según cifras oficiales.

Con respecto a las relaciones económicas con Latinoamérica en general, Fernández dijo que continuarán mejorando durante la Administración del presidente de EE.UU., Barack Obama, reelegido en los comicios de noviembre pasado.

"Hoy día, las relaciones en general, siempre hay excepciones, van como nunca. Exportamos tres veces más a Latinoamérica que a China (...) EE.UU. es la fuente de inversión extranjera más importante en América Latina", afirmó.

Detalló que "40 % de nuestras exportaciones se quedan en este hemisferio. El número dos es Europa con 13 % y China con 8 %".

Las exportaciones a Latinoamérica, incluyendo México, totalizaron 367.200 millones de dólares en el 2011, mientras que las importaciones de productos latinoamericanos fueron 437.100 millones de dólares.

En su opinión, este panorama es un ejemplo de las buenas relaciones con la región que en la actualidad "ya no van de crisis en crisis, de incendio en incendio, son mucho más maduras". Durante los próximos 4 a 5 años, EE.UU. quisiera trabajar en varios aspectos con la región como en el sector de infraestructura, que es clave para Latinoamérica.

También aprovechar las oportunidades del crecimiento de la clase media y trabajar con una agenda común en la que figura el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre otros.

En el caso de México, país que visitó recientemente, dijo que las relaciones económicas "van muy bien". "Hemos cuadruplicado el comercio desde que se firmó el TLC. El año pasado nuestro comercio con México llegó a 500.000 millones de dólares", afirmó.

Destacó que la frontera entre ambos países "económicamente es muy fluida" y, por lo tanto, pueden buscar la manera de agilizar el tiempo de "ingreso de los productos" en esa zona, "respetando la necesidad primordial de mantener la seguridad".

"México es nuestro tercer país fuente de importación y es nuestro segundo mercado de exportaciones, pero podemos hacer más cosas conjuntamente, podemos trabajar con las pequeñas y medianas empresas (Pymes), buscar la manera de que participen más en este mercado", informó.

Otras áreas de cooperación sería ayudar al Gobierno mexicano a expandir la infraestructura con financiación y participación de empresas de construcción de EE.UU.

De igual forma, "traspasar tecnología, liberalizar nuestro transporte aéreo para que vayan más turistas a México, que sea más fácil que la mercancía vaya en avión de México a EE.UU. o de EE.UU. a México".

"Hemos invitado a nuestros colegas mexicanos para que realicen una visita igual a Estados Unidos para empezar a trabajar en estos temas", agregó Fernández.

Miami, EE. UU