Comisario de familia golpeó a mujer que buscaba ayuda por problemas con su expareja

En Bucaramanga no para la polémica por el golpe que el comisario de familia Gonzalo Canal le propinó a una mujer que había denunciado violencia por parte de su expareja sentimental. El hecho sucedió el 14 de enero y quedó registrado en video.

Ocurrió en el centro de conciliación del barrio La Joya de Bucaramanga, a donde la usuaria acudió a buscar ayuda porque su expareja no le quería entregar a su hijo.

¡No paran los escándalos en Bucaramanga!



En esta ocasión, Comisario de Familia del barrio La Joya golpea con una fuerte cachetada a una señora, por querer grabar la forma grosera como atendía este funcionario. #Bucaramanga pic.twitter.com/45RDkrR0dp — RutaIgsabelar (@Igsabelar_) January 15, 2021

Este martes, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez rechazó la agresión y en dos cartas pidió tanto a la Fiscalía como a la Procuraduría investigar al funcionario.

Por su parte, la Alcaldía de Bucaramanga confirmó que actualmente cursa un proceso para establecer la responsabilidad y posible sanción al funcionario.

En las calles algunas mujeres pidieron una sanción ejemplar.

Publicidad

“Ese no es, digamos, el trabajo de un funcionario que debe dar solución, no agredir, no incentivar a las personas a la violencia”, opinó Johana Cáceres, ciudadana.

El comisario se negó a explicar su comportamiento ante Noticias Caracol. Sin embargo, afirmó que hará su defensa para aclarar lo que calificó como una provocación.