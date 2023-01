Comisión asegura que directrices operacionales del Ejército están acorde con el DIH

El análisis preliminar se produjo tras las denuncias de The New York Times sobre las órdenes impartidas por el general Nicacio Martínez de duplicar resultados.

El Ejército de Colombia quedó en el ojo del huracán después de que el diario The New York Times publicara este artículo en el que denunciaba que el general Nicacio de Jesús Martínez, comandante del Ejército les habría dado directrices a altos oficiales encaminadas a duplicar los resultados en número de ataques, rendiciones, capturas y muertes en combate lo que podría llevar nuevamente a los llamados falsos positivos.

Luego de esto, el presidente Iván Duque creó la comisión de excelencia militar que tras un análisis de todas las órdenes, manuales y documentos operacionales del Ejercito concluyó que el conjunto normativo de la fuerza pública colombiana guarda armonía con los principios de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

"Específicamente desde enero del 2019 hasta la fecha no ha hallado queja, denuncia o noticias indicativas de la posible reproducción de este fenómeno atroz de los ‘falsos positivos’, cuya no repetición es un propósito nacional (...)", dice el documento.

En relación con estos documentos conocidos por la opinión pública, la comisión encontró que estos no autorizan, ni inducen a que integrantes del Ejército cometan homicidios contra civiles para presentarlos como muertos en combate. Sin embargo, sí calificó de imprecisas las expresiones contenidas en estos instructivos que posteriormente fueron retiradas.

A través de su cuenta de Twitter el presidente Iván Duque se pronunció.

“Tendremos en cuenta las importantes recomendaciones de la comisión sobre la necesidad de reexaminar y actualizar los sistemas de medición de resultados operacionales de la fuerza pública, a la luz de las nuevas realidades de fenómenos criminales que se presentan en Colombia”, dijo.

El informe además manifiesta que es fundamental el fortalecimiento del control interno de las diversas áreas de la fuerza pública y la capacitación de los miembros de estas instituciones en los principios y valores claves dentro de la actividad operacional.