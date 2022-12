Comisión de Acusación abre investigación formal contra Pretelt

El caso del magistrado Jorge Pretelt, apartado de su cargo de presidente de la Corte Constitucional por un presunto hecho de corrupción, se complicó por una investigación para determinar si su esposa compró tierras de las que sus legítimos dueños fueron despojados por paramilitares.

La Fiscalía informó en un comunicado que citó para el 27 de marzo a Martha Ligia Patrón, quien será interrogada debido a que "figura como compradora de al menos dos predios" involucrados en el delito de desplazamiento forzado.

Se trata de los terrenos "La Corona", de 66 hectáreas y "Alto Bonito", de 46 hectáreas, que Pretelt y su esposa adquirieron en 2000 y 2003 y que se encuentran repartidas entre el departamento de Córdoba (norte) y el de Antioquia (noroeste), según la Fiscalía.

Desde el pasado 13 de marzo la Justicia ha impuesto sobre dichos predios medidas cautelares por tratarse de tierras de las que se apropiaron supuestamente miembros de grupos paramilitares, los cuales las vendieron posteriormente al matrimonio.

La Fiscalía añadió en el comunicado que investigará si en esa transacción "se cometieron también los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos agravado, destrucción y apropiación de bienes protegidos".

Asimismo, se indica que "por hechos similares que pueden estar relacionados fue acusada hace un mes la Junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba", y que la Fiscalía en este caso considera que "se cometieron crímenes de guerra y lesa humanidad".

El fiscal general, Eduardo Montealegre, dio orden de que todas las investigaciones sobre este caso se trasladen a Bogotá, donde siete fiscales, cinco analistas y cinco investigadores se encargarán de continuar las pesquisas.

También, según el texto, se ha enviado documentación relacionada a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que determine si la compra de los predios "La Corona" y "Alto Bonito" es "relevante desde el punto de vista penal" para Pretelt.

La citación es un nuevo varapalo para el magistrado, que dejó a principios de mes de manera temporal su cargo como presidente de la Corte Constitucional tras ser acusado de pedir dinero a un abogado para influir en una decisión judicial en favor de una empresa.

PRETELT SE DEFIENDE

Pretelt declaró este viernes que con la decisión de la Fiscalía se le "vino el mundo encima" y que se le "agotó la paciencia".

"No voy a renunciar a la Corte Constitucional. Si renuncio nos vamos todos", afirmó en una entrevista con la emisora La W Radio, donde aseguró que cumplirá sus ocho años en el cargo.

Además, arremetió contra Montealegre, de quien dijo que le "acorrala" para que renuncie y así "tomarse la Corte Constitucional" y negó haber recibido dinero a cambio de intervenir en decisiones judiciales.

"No hay derecho que hoy llame a mi esposa por un delito de lesa humanidad. (..) Probablemente mi familia salga al exterior; no permitiré que el fiscal les ponga un pelo encima", añadió.