Comisionado de paz dice que FARC incluyó en listados de Justicia Especial a 352 presuntos colados

Postulados sobre los que hay sospechas no fueron acreditados por el Gobierno. Se investiga si fueron agregados con mala intención o si hubo dinero de por medio.

“Hay un grupo de unos 352 nombres, que llamamos casos sensibles, entre ellos, unos 25 extraditables, que no hemos acreditado porque hemos recibido información de inteligencia o de la Fiscalía en el sentido de que no pertenecen a las FARC”, dijo Rodrigo Rivera a Blu Radio.

“La Fiscalía va actuar tienen plena competencia, se trataría de un acuerdo común y esa persona perdería los beneficios del acuerdo”, agregó.

El comisionado declaró que el Gobierno nacional recibe las listas bajo el "principio de buena fe" de las FARC. Sin embargo, finalmente son los organismos de inteligencia y la Fiscalía quienes acreditan la información.

Sobre la problemática se pronunció también el vicepresidente colombiano, general (r) Óscar Naranjo, quien rechazó de manera contundente la inclusión de 'colados'.

“No vamos a permitir que se use el proceso y la Jurisdicción Especial de Paz para abrirle espacio a delincuentes, llámese narcotraficantes, llámense delincuentes comunes o miembros de crimen organizado”, declaró.

El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, igualmente habló. “Muy mala cosa si se incluyera a gente no calificada, tratando de evitar de una manera fraudulenta la extradición”, expresó el diplomático.

