¿Cómo afectan escándalos de corrupción la imagen de las FF. AA.? Oficiales de la reserva responden

Los generales (r) Guillermo León y Jaime Lasprilla y el almirante (r) Luis Alberto Ordoñez creen que ciertos sectores estarían interesados en minar la credibilidad.

“Hay sectores que uno se van dando cuenta de que van en contra de todo lo que haga el gobierno, en contra de la institucionalidad y que buscan de alguna manera debilitar esa fuerza que debe haber en un Estado cohesionado, porque de ahí sacan un provecho y pueden decir este Estado no funciona y buscan sistemas alternos y, claro, la ciudadanía ve todo este desprestigio y quiere buscar una solución”, indicó el almirante Ordoñez.

“Nosotros no reclamamos impunidad. Reafirmar que los medios de comunicación están en su derecho de informar a la opinión pública, pero que exista una objetividad en ese sentido y que de alguna manera no se lesione la institución porque no se puede generalizar. Cuando se generaliza crea un impacto negativo y eso es lo que ha repercutido en la imagen favorable o desfavorable que tienen las FF. AA. en este momento”, señaló el general Lasprilla.