¿Cómo así que no tiene plata?: Fecode responde a Santos y presenta propuesta para levantar el paro

Líderes de los maestros cuestionaron al presidente por decir que no tenían recursos para ofrecer más. Entretanto, así transcurrió la llamada ‘Toma de Bogotá’.

Miles de maestros marcharon desde diferentes puntos de la capital para exigir mejores salarios y condiciones laborales.

Aunque estas manifestaciones se realizaron de manera pacífica, ocasionaron gigantescos trancones.

“Estamos con $1.200.000 de salario que es algo indigno porque nos capacitamos con especialización, posgrados y maestrías", aseguró uno de los delegados de maestros de Nariño.

Docentes de otras partes del país también se unieron a la protesta y advirtieron que trabajan en zonas de difícil acceso.

En medio de estas marchas, Santos les dijo a los profesores que no había más plata para atender el porcentaje de aumento salarial que están exigiendo. Además, recordó que ellos tienen un salario doce puntos por encima de cualquier funcionario público.

“Llegamos al límite, no podemos ofrecer más”, dice Santos a maestros... Carlos Rivas, presidente de Fecode, salió al paso: “nosotros demostramos que sí hay espacio fiscal en Colombia (…) ¿Cómo así que no tiene plata? (…) ustedes creen que esa es una respuesta acertada del mandatario de los colombianos”.

Rivas dejó una nueva propuesta en busca de consenso y todas las partes se reunirán en la Procuraduría una vez esta sea analizada.