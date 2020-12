¿Cómo celebrar la Navidad en plena pandemia? Vea lo que dicen los epidemiólogos

Tragedias como la de Fabián Pineda, quien perdió a sus papás y dos hermanos por culpa del coronavirus COVID-19 , llevan a pensar sobre si los colombianos se están relajando con las medidas de bioseguridad en los hogares.

El epidemiólogo Álvaro Javier Idrovo asegura que el hogar “sigue siendo el lugar más importante de cuidado”, pero “lastimosamente es donde menos lo estamos haciendo actualmente”.

Y justamente los hogares son los sitios más concurridos en temporada decembrina, obviamente por las celebraciones de Navidad y fin de año, motivo por el cual el cuidado es clave al momento de que las familias se reúnan.

Por eso, además de insistir en las medidas básicas de autocuidado (distanciamiento físico, lavado de manos y uso de tapabocas), especialistas también hablan de cómo disminuir el riesgo de contagio en las visitas familiares, sobre todo, en esta época.

“Se deben evitar reuniones familiares en lugares cerrados pocos ventilados”, comenta el epidemiólogo Carlos Álvarez.

“Cuando son pareja, dicen que el 24 con un familiar de alguno de ellos y el 31, con el otro. Eso no sería lo más recomendable en este momento”, agrega, por su parte, el también epidemiólogo Álvaro Javier Idrovo.

Ojo, incluso si hay prueba de COVID-19 negativa o aislamiento de 14 días, esto tampoco es una inmunidad al contagio. Lo mejor es mantener el distanciamiento, lavado de manos y tapabocas todo el tiempo.

“Tener en cuenta que estas pruebas no son infalibles, tienen un rendimiento que especialmente ocurre en ciertos días. A veces hacerlo, no me garantiza que no tenga el virus”, anota Álvarez.

Es necesario recordar que si en la familia hay adultos mayores y personas con comorbilidades hay una norma que no puede pasarse por alto.

“Si tengo síntomas, no puedo ir a visitarlo y tengo que aislarme”, enfatiza el epidemiólogo.

No obstante, durante las visitas se debe mantener el distanciamiento a la hora de comer, no compartir platos de comida, cubiertos o bebidas, reemplazar los abrazos por el saludo con los codos y evitar embriagarse para que no olvidar algo elemental: que estamos en pandemia.