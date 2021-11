Como de película: bomberos de Bucaramanga rescataron a un joven que quería lanzarse de un edificio

Armados con cuerdas y mucha valentía, así lograron los bomberos de Bucaramanga salvar la vida de varias personas. Un cinematográfico rescate se dio este martes, pues un joven por poco cae desde lo más alto de un edificio residencial en el centro de la ciudad, pero fue persuadido por los socorristas.

“Mientras los otros compañeros estaban armando el sistema en la terraza, yo traté de hablar con el muchacho para tratar de persuadirlo, pero se ve que no tiene la intención, incluso, se sale un poco más de la ventana, amenazando con lanzarse y le digo que tranquilo que yo me voy a retirar. En esos momentos, en los que él me está prestando atención, mis unidades están bajando por la parte del muro sin que él se dé cuenta y se da la orden de que actúe”, manifestó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, el teniente Alexander Duarte.

Los rescatistas, que deben capacitarse en temas de orientación psicológica para enfrentar estas situaciones, fueron ovacionados por la comunidad.

“Nosotros realizamos cursos de rescate en alturas y aquí hacemos prácticas continuas y, prácticamente, el tema de los rescates es como el pan diario nuestro", agregó el teniente Duarte.

En Bucaramanga, las autoridades también han puesto a disposición la línea 123 de la Policía para las personas que necesitan apoyo psicológico.