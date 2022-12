¿Cómo detectar a un psicópata? Identifique conductas agresivas y tóxicas para no ser una víctima

Recientes casos de feminicidios recuerdan la delgada línea existente entre una relación conflictiva y otra que puede terminar en un asesinato.

“La sicopatía no se reconoce a través de rasgos físicos, no se reconoce a través del rostro. Al contrario, estas personas tienden incluso a ser muy agradables, muy bien vestidas, de muy buenos modales”, explica el psicólogo forense Belisario Valbuena.

Casos que han terminado trágicamente, como el de Claudia Johana Rodríguez, asesinada por su expareja dentro de un centro comercial el pasado lunes, demuestran la dificultad de reconocer en un compañero sentimental, aparentemente bueno, a un asesino.

“Se vistió como una ovejita, al comienzo era un caballero, una persona excepcional, ella se enamoró de él”, cuenta el cuñado de Rodríguez sobre su asesino.

¿Cuáles son las señales de alarma?

“Que esta persona tenga arma, que con antelación ya la haya amenazado, que la haya agredido física y sicológicamente de manera reiterativa”, dice Valbuena.

Los expertos, llaman a estas señales ciclos de violencia.

“Posterior a la agresión, es el típico sujeto que le pide perdón, que le trae rosas, chocolates o regalos para que le perdone. Le jura que no va a volver a suceder. Pero vuelve y sucede la agresión”, añade el experto.

En estos casos, Betancur recomienda terminar la relación y denunciar al agresor con las autoridades.

Aunque es difícil anticiparse a la desgracia, la clave puede estar en evitar la manipulación emocional con hijos o familiares, así como desligarse de la dependencia económica. Esto, porque según los expertos los psicópatas no tienen cura.