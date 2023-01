¿Cómo entender a los hijos para prevenir eventuales fugas?

A propósito del caso de las dos menores que aparecieron en Guatapé, el psicólogo Luis Alberto Rengifo tiene un par de consejos para los padres.

Más allá de la reacción inicial de rabia, angustia e impotencia que generan noticias como la de las dos jovencitas, hay otras reflexiones: ¿qué pasa por la mente de un muchacho?, ¿los padres realmente los conocen como para saber qué los inquieta?

"Los padres tenemos que aprender a crecer con los hijos, generalmente no crecemos con los hijos. Nosotros asumimos dos patrones de comportamiento equivocados con los hijos en la medida que ellos van creciendo. El primero es la sobreprotección, seguimos viendo a nuestros hijos como niños cuando se van haciendo hombres y mujeres, y no los vemos crecer", explica Rengifo.

El segundo patrón es, según el experto, la inconsistencia por parte de los padres.

“No somos coherentes en la forma como manejamos la conducta de ellos, unas veces sí, unas veces no… no tenemos claridad comunicativa con ellos", agrega el psicólogo.

Dice el especialista que, así mismo, hay que prestar atención a la tecnología y las redes sociales.

"Los padres no manejan el acceso a la tecnología por parte de sus hijos, creen que por que tienen 12, 13, 14 años son capaces y resulta que no, porque las redes sociales son un peligro en muchos elementos y se ha demostrado que a veces los muchachos no tienen las herramientas personales, emocionales e incluso intelectuales para afrontar las exigencias que una red social le hace", explica Rengifo.

La clave, dice este psicólogo, es hablar, preguntarles a los muchachos casi que a diario qué les pasa, en qué piensan, con quién andan y con quién hablan.

Solo así, afirma Rengifo, se logrará entenderlos y prevenir situaciones de las que después se tengan que lamentar.

En contexto:

“Venían solas, nadie las estaba obligando”: Policía sobre niñas halladas en Guatapé