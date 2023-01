¿Cómo era Benedicto XVI en lo personal? Colombiano cercano al papa emérito lo describe

La Iglesia católica y el mundo fueron sacudidos luego de que se conoció la muerte de Benedicto XVI , el pasado 31 de diciembre de 2022.



En diálogo con Noticias Caracol, monseñor Héctor Fabio Ruiz, quien durante 11 años fue el secretario general del Consejo pontificio para la promoción de la nueva evangelización, institución creada por el papa emérito, dio algunos detalles de quién era este gran hombre.

Monseñor Héctor Fabio Ruiz fue catalogado como el colombiano más cercano a Benedicto XVI.

Monseñor señaló que "el papa nos decía: ‘Tenemos que dar testimonio con alegría de nuestra fe, es el gran legado que hemos recibido de parte del Señor’. El pontificio consejo para la nueva evangelización iba a darle un nuevo ardor, buscar nuevas maneras de expresar la fe, llamar a la gente de manera sencilla, presentándoles lo que es esencial de la vida cristiana, el encuentro con Cristo nuestro señor, un encuentro lleno de amor y misericordia y de un Dios cercano”.

¿Cómo era el papa emérito Benedicto XVI?

“Siendo él un gran intelectual, porque pasará a la historia como uno de los papas con mayor bagaje teológico y que nos deja una herencia enorme en ese campo, sin embargo, era un hombre sencillo, que buscaba el diálogo, que escuchaba realmente respetuoso de la persona, un poco tímido y al mismo tiempo muy cercano. De tal manera que yo creo que una de las cosas fundamentales que tuvo él es que era esa profundidad teológica. Lograba expresar de manera sencilla para que la gente lo pudiera entender", contó monseñor.



"Por eso muchos de sus libros demuestran cómo él, basándose en la sagrada escritura, en fidelidad al magisterio y a la tradición de la Iglesia, trataba de explicarnos de manera comprensiva esos grandes misterios de la fe cristiana”.

Agregó que Benedicto XVI "subrayaba algo que me parece importante: ‘Ser cristiano y tener fe no es simplemente creer en unas verdades, en unos dogmas, sino es buscar el encuentro con una persona que nos ama y que está lleno de misericordia”.

Por otro lado, respecto a las situaciones difíciles que se han vivido en Colombia, monseñor Héctor Fabio Ruiz comentó que el papa emérito “siempre estuvo muy atento, porque el contacto que tenía no solo conmigo, sino con otros dos cardenales, de una u otra manera se mantenía informado de la situación de violencia que se estaba viviendo, de desigualdad. El papa Benedicto vivía muy preocupado, las veces que tuve oportunidad de estar muy cerca con él y de charlar él siempre me preguntaba cómo está el país, cómo va la situación”.

Finalmente, monseñor habló de las críticas que recibió Benedicto XVI por cuenta de las denuncias por pedofilia.

“Debemos tener en cuenta que el papa Benedicto XVI fue aquel que puso las reglas fundamentales para atacar este gravísimo mal, y se presentó no solo en la Iglesia católica sino en muchas otras expresiones religiosas. Cuando él recién empezó su pontificado puso unos protocolos muy claros denunciando que se trataba de un delito grave y que había que exterminar”.



“Eso no quiere decir que de inmediato se hubiera resuelto la situación. Durante su pontificado lamentablemente se vieron muchos casos, pero la Iglesia comenzó a entender, con mucha claridad, que no podía seguir con unas practicas que, en el mundo general, no se daba importancia a ese delito, sino que debía atacarlo de manera fuerte y dar ejemplo”, concluyó.