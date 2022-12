¿Cómo evitar ser víctima de fraude en aplicaciones de Uber y taxis?

Grupo de taxistas asegura que algunos conductores de esa plataforma alteran distancias y cargos a los usuarios. Experto explica qué tener en cuenta para la app.

Carolina Soto dice que cuando pidió un servicio de Uber le arrojó un costo total de 11 mil pesos por la carrera. Pero al llegar a su destino, el conductor le cobró 20 mil.

“Iba del aeropuerto a mi casa y yo pedí el Uber y me salió la tarifa, pero cuando llegué me salía otra entonces yo le dije al señor que no iba a pagar eso”, señala.

Por eso colocó la queja ante la empresa.

“Me devolvieron créditos que es para luego usar una carrera”, añadió.

Grupo de taxistas denuncia que conductores de Uber manipulan tarifas... Los usuarios de este servicio rechazaron que se registren irregularidades como esta.

A algunos incluso les preocupa que ocurra lo mismo con los taxis tradicionales, cuando empiecen a utilizar las plataformas electrónicas.

Vea también:

Dos cirugías requiere conductor al que taxistas golpearon por... ¿Cómo evitar ser víctimas de las plataformas alteradas?

Para Luis Ángel Guzmán, director del grupo de investigación de transporte de la Universidad de los Andes, plataformas como éstas son el futuro de la movilidad en el mundo, aunque reconoce que tienen riesgos.

“Es imposible garantizar un 100% de seguridad, entonces tendríamos que tener mucho cuidado de dónde descargamos información, cómo controlamos nuestras contraseñas, cómo y dónde usamos los datos de nuestra tarjeta de crédito”, dice el experto.

Paradójicamente, las plataformas electrónicas fueron ideadas para acabar con los fraudes.

Le puede interesar:

https://noticias.caracoltv.com/colombia/como-va-pleito-entre-gobierno-y-uber-taxistas-acusan-de-dilacion-representantes-de-la-aplicacion