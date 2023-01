Como habitantes de la calle, así intentan sobrevivir venezolanos en Soledad

Son por lo menos 200 los que, en cambuches y tapándose con cartón y plástico, duermen frente a la terminal de buses. Muchas veces ni comen.

“Ahorita no estamos trabajando, estamos es vendiendo caramelos, a veces vendemos donas, de eso es que vivimos aquí”, contó Aura Cobo, que llegó hace un mes con su esposo y sus cuatro hijos a Soledad, Atlántico.

En uno de esos cambuches también vive Rosalía Escalona, que quedó en cama luego de sufrir un accidente de tránsito en Venezuela.

“No se consiguen los medicamentos, no se consigue el efectivo y por la situación económica tome la decisión de venirme hacia acá” junto a su esposo y seis hijos, reconoció.

“Necesitamos que nos ayuden a buscar un empleo digno, honesto, donde podamos sacar a nuestros hijos adelante, a nuestra familia”, pidió Carla Swift.

Según el alcalde de Soledad, allá han arribado cerca de 19 mil venezolanos y el municipio ya no da abasto.

“Esto nos atañe a todos, esto es entre todos, es un momento en el que debemos salir a unirnos y apoyarlos es una cuestión de simple humanidad”, recalcó Joao Herrera.

