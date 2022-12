Como hienas, así atacan los rompevidrios en una de las salidas de Bogotá

Tenga muchop cuidado, la escena tiene lugar los fines de semana cuando se forma un gigantesco trancón en la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio por la localidad de Usme. En medio del taco, aparecen vendedores informales y otros que fingen serlo.

Algunos de ellos son tres hombres que aparentan comercializar sus productos por esta zona de la avenida Boyacá, a la altura del sector de Meissen. Pero en realidad no venden nada, se dedican a hacer inteligencia para buscar víctimas. Así quedó grabado en el video obtenido por Noticias Caracol y grabado por un aficionado. [Conozca cómo evitar ser víctima de esta modalidad de robo]

Uno de ellos ha sido identificado por las autoridades como alias ‘Limones’. El video permite apreciar cómo identifica el vehículo que va a saquear. Para lograrlo, se lo comunica a su cómplice, alias ‘Chompiras’ de camisa negra.

Confabulados, ambos delincuentes inician la carrera. ‘Chómpiras’ hace una señal con el brazo a otro cómplice, que se ubica en el inicio del trancón para aumentar el represamiento. Entonces, alias ‘Limones’ aumenta el paso. En segundos se encuentra con otro delincuente y ejecutan el plan. Uno de ellos es el encargado de distraer e incluso utiliza su cuerpo para mover el carro y distraer a las víctimas.

Entre tanto, el otro ladrón avanza hacia la ventanilla del conductor y de su cintura saca lo que parece un puñal. Con él procede a robar un celular y un reloj. En medio del pánico, el conductor y su pareja tratan de evitar el hurto, pero es imposible. Al final el raponero se lleva finalmente el botín, ante la mirada atónita de decenas de personas. [Vea más casos: así operan en el centro los rompevidrios]

La cámara también graba el momento en el que los ladrones se reúnen a repartir entre ellos lo robado. Lo hacen con total descaro, a plena luz del día, tan solo unas cuadras más hacia el norte del sitio del golpe.

Las escenas se repiten por lo menos cada dos horas sobre la avenida Boyacá en el sentido norte -sur. La banda que actúa en el lugar ha sido identificada como Los puntilleros del Sur.

Otro golpe: salen de su escondite, son tres hombres y una mujer; caminan hacia la avenida. Alias ‘Limones’ de camisa azul comanda el robo y con una señal le pide a sus cómplices represar el trancón. Se detienen los carros. Uno de los delincuentes corre y alerta a sus compinches sobre las nuevas victimas: una pareja con celulares y cadenas de oro que se moviliza en una camioneta.

Como hienas, los cuatro raponeros corren por su objetivo. El conductor alcanza a percatarse de que algo raro está pasando, maniobra con desespero e intenta esquivar a la banda en medio del tráfico, pero no es suficiente. [Más sobre este tema: estos rompevidrios fueron por lana y salieron trasquilados]

En un aparte en que la cámara no alcanza a grabar, los delincuentes rompen el vidrio de la camioneta, roban celulares, cadenas y huyen hacia la guarida, debajo del puente, al otro costado de la vía.

La Policía ya tiene identificados a los integrantes de la banda, solo que muchas de las víctimas no denuncian porque ya están saliendo de viaje con sus familias o por los engorrosos trámites.

Este viernes no se pierda en exclusiva la manera como las autoridades siguen a los delincuentes para identificarlos plenamente y capturarlos como cómplices del delito de concierto para delinquir.