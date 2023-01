Cómo identificar el matoneo y otras respuestas a propósito del regreso de la temporada escolar

“Hablar es muy importante”, reconoce un joven que durante su paso por el colegio fue víctima de bullying.

Iván Forero relata que durante tres años no la pasó nada bien por cuenta de los matoneadores. “Desde el principio fue agresión verbal o el rechazo, de no dejarme ingresar a los grupos, pasando el tiempo fue con mis cosas personales agredirme quitándome mis lápices, quitándome mis cuadernos o botando mis objetos personales”, reveló.

Fue la directora de su curso quién reconoció el problema y decidió actuar, escuchó a Iván, escuchó a sus agresores e intervino para parar el acoso en su contra.

“Hablar es muy importante porque si uno mismo se ayuda, uno mismo y además coge fuerzas para soportar cosas así, en ese momento ayuda a que la persona que lo agrade a uno entienda que está haciendo mal, hablar siempre es la clave”, reconoce Iván.

Según una encuesta del Ministerio de Salud, en el 2018 en Colombia el 15,4% de los estudiantes habían sido víctimas de intimidación escolar.

Programa aulas en paz lanzó la campaña Valientes contra el bullying, con la que busca capacitar a niños, jóvenes, padres y profesores con el objetivo de que sepan qué hacer cuando se enfrentan a un caso de matoneo en su colegio.

Para la psicóloga Alejandra Ladrondeguevara es necesario no solamente concentrarse en la victima del acoso escolar, sino en quien realiza el matoneo, pues según ella, muchas veces ellos también son víctimas de agresión o abandono en sus hogares.