¿Cómo impacta la inseguridad en la calidad de vida de los bogotanos?

Los robos y atracos en Bogotá no ceden y cada vez se conocen nuevas modalidades con las que actúan los delincuentes; por lo que el temor se ha apoderado entre los bogotanos.

Omar Oróstegui, investigador social y director del centro de pensamiento Futuros Urbanos habló del tema en Noticias Caracol Ahora . Para él: "Si no hay seguridad no hay confianza, y si no hay confianza hay miedo a salir a la calle".

Agregó que la gente ha cambiado "totalmente" su cotidianidad por cuenta de la inseguridad, pero los delincuentes se han adaptado a esos cambios "con un agravante: que no son principiantes".

Oróstegui puntualizó que lo más preocupante es que la inseguridad "se está normalizando".

¿Cuáles son los cambios en la vida de las personas por cuenta de la inseguridad? Acá les contamos en esta entrevista.

