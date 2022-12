Como “inaudito y exótico” calificó Corte Suprema argumento de Musa Besaile de que fue extorsionado

El alto tribunal justificó la medida de aseguramiento pues considera que ha caído en varias contradicciones y que no se presentó por voluntad propia

El alto tribunal justificó la medida de aseguramiento pues considera que ha caído en varias contradicciones y que no se presentó por voluntad propia.

En un documento de 34 páginas la Corte Suprema recriminó a Musa Besaile por no haberse presentado al proceso en el momento en que fue requerido por el llamado escándalo del ‘cartel de la toga’.

"Es evidente que el senador Besaile Fayad dio muestras claras de no querer concurrir al proceso y su entrega no fue producto de su voluntad de colaborar con la justicia, sino la presión y esfuerzos desplegados por el CTI", indica el documento.

La corte señala que le da credibilidad al testimonio del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons ante la DEA, en el que asegura que sí entregó recursos de la gobernación para pagar el dinero y evitar la orden de captura.

Puede leer:

Lyons habló con la Corte Suprema y no dejó bien parados ni a Musa... Los recursos provenían de un fondo común de 4 mil millones de pesos obtenidos por la corrupción administrativa de los pacientes de la hemofilia, dice Lyons.

"Yo compartía con Musa Besaile de los cuales salieron o le entregue 600 millones en el 2015 para el tema de la corte y 2.100 para la campaña del nuevo gobernador que me iba a remplazar”, explicó Lyons.

El alto tribunal le da credibilidad al testimonio del detenido exfiscal Luis Gustavo Moreno y la intervención de los magistrados de la Corte Suprema que habrían tenido relación en el caso Musa.

"La intervención del exmagistrado Ricaurte Gómez fue fundamental: de una parte porque era quien tenía relación directa por su reconocida amistad con el magistrado Gustavo Malo".

También rechazó la tesis de una extorsión.

Vea también:

“Nunca me sentí tan indefenso”: Musa Besaile habla sobre presunta... "La coacción para pagar una suma de dinero con el fin de obtener una decisión judicial es inaudita. La coacción supone violencia, que es precisamente lo que acá no ocurre. El acto de pagar a los jueces es un acto ilegal y desestabilizador de un Estado", señala.

Dice además el tribunal que sobresalen las contradicciones ya que Musa dice que no había pruebas para vincularlo a la parapolítica por lo que señala que es exótico el pago del dinero por cuenta de una extorsión.