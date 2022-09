¿Cómo mejorar los programas de educación en Colombia?

En su afán por trabajar por la transformación social de Colombia, la Fundación Santo Domingo hizo una alianza con el Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard para impulsar investigaciones en educación que ayuden a mejorar los programas y las reformas que requiere el país.

En entrevista con Noticias Caracol, el nobel de Economía de 2019, Michael Kremer, quien también hace parte del equipo investigador, habló sobre este importante trabajo en materia educativa para nuestra nación.

Kremer manifestó que con la Fundación Santo Domingo “buscamos que identifiquen cuáles creen que son los principales desafíos y oportunidades” en materia educativa. Como investigadores, el Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard busca ayudar a evaluar el impacto para que las organizaciones decidan qué hacer con esa información.

Al preguntarle sobre la importancia del método experimental a la economía y las decisiones de política pública, respondió:

“Hay muchas cosas que no sabemos, muchas cosas que no entendemos. Si piensan en la medicina, por ejemplo, hace 100 años no siempre salvaba a las personas. A veces podía estar matándolas y en parte por lo que la medicina ha mejorado tanto es que han validado científicamente qué funciona y qué no, y hay oportunidades para usar esa misma aproximación a otros sectores”.

Respecto a la falta de oportunidades de aquellos que tienen gran potencial, pero que no han podido desarrollarlo por falta de educación, dijo que esto depende de varios elementos.

“El programa de becas Paces servía a personas de estratos 1 y 2 en los años 90 que tal vez no tenían la oportunidad de continuar con su educación, así que lo primero son las barreras económicas, y ese programa lo mejoró de manera exitosa”, enfatizó.

El segundo punto que mencionó fue las barreras de información, pues hay más de 7 mil programas educativos en diferentes lugares de Colombia, con distintos objetos de estudio e instituciones que los proveen, pero “muchos estudiantes de secundaria no tienen información sobre cuáles son sus opciones de acuerdo a sus puntajes, cuánto cuestan los programas o cuánto podrían ganar en las distintas ocupaciones”.

Para tratar este problema, informó que están trabajando de cerca con el Icfes que ha creado el ICFES BOOT, el cual provee esta información. A su vez, están estudiando cómo ayuda a los estudiantes a tomar mejores decisiones para acceder a la información.