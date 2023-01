Como “respetable” calificó Gustavo Petro decisión de Fajardo de votar en blanco

El candidato de la Colombia Humana sin embargo añadió que “hay que decidir entre las maquinarias corruptas o la ciudadanía libre”.

"Los que quieran quedarse quietos, que se queden viendo el partido de fútbol, pero este partido incluye a los espectadores. Es más, los que juegan el partido en realidad son los espectadores”, expresó.

Sobre si su campaña estaría detrás de quitar la casilla del voto en blanco en el tarjetón, el candidato aseguró:

"Yo no estoy detrás de nada y además es una mentira, primero porque Novoa es un magistrado que no elegí y lo eligió el Partido Verde y el Polo Democrático. En segundo lugar, es un planteamiento hecho antes de elecciones, así que no tiene nada que ver conmigo", dijo.

El candidato se refirió al posible apoyo de los verdes y otros sectores políticos.

“Nosotros no presionamos decisiones, también eso que quede claro, a mí me criticaron porque no hago una llamada. No, no, no estamos presionando”, agregó.

La Colombia Humana continua en la búsqueda de alianzas políticas de cara a las presidenciales del 17 de junio.