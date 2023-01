¿Cómo se salvó? Fue arrastrado por unos cables, halados por un camión, y vea lo que le pasó

Caminaba por una calle céntrica de Bucaramanga cuando, de repente, quedó enredado en una situación que pudo resultar mortal.

“Se pudo haber convertido en una tragedia”, dice Francisco Centeno, víctima del accidente que quedó registrado en video.

El hecho ocurrió en el barrio Bolívar, en el centro de la ciudad, cuando empleados de una empresa de telefonía cambiaban el cableado de un poste de luz.

Centeno salía de un local al mismo tiempo que un camión que mezcla cemento pasaba frente a él.

“Una maraña de cables me cae encima, me envuelve el cuerpo -los brazos, el cuello- y soy jalado a toda velocidad por toda la calle 37. El camión que lleva arrastrando los cables me lleva y yo logro salir de los cables y salvarme”, relató el afectado.

“Si esto le hubiera ocurrido a una anciana, a un niño, a una mujer en tacones la situación habría sido distinta”, afirma, pero él dice haber salido bien librado porque “todavía están buenos los reflejos”.